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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۸:۱۴

کشتی گیران برتر آزاد و فرنگی المپیاد ورزشی دانشجویان پسر شناخته شدند

کشتی گیران برتر آزاد و فرنگی المپیاد ورزشی دانشجویان پسر شناخته شدند

ارومیه - خبرگزاری مهر: در پایان رقابتهای وزن های 55 ، 66، 84 و 120 کیلوگرم کشتی آزاد و فرنگی المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان پسر کشور در ارومیه برترین های این رشته مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدارهای سه شنبه که با حضور 100 کشتی گیر در سالن شهید رجایی آغاز شده است، اسامی نفرات چهار وزن به ترتیب زیر اعلام شد:

وزن 55 کیلوگرم

فرنگی :

1– جمال ولی زاده از کردستان

2 – علی اکبر برزگر از شمال آمل

3 – عیسی مرتضی زاده مازندران و بیژن ابوزاده از امام صادق بابل

وزن 66 کیلوگرم

آزاد:

1 – علیرضا عالمیان از علمی کاربردی مازندران

2 – محمد روزبه از دانشگاه امام حسین (ع(

3 – رامین طاهایی از مراغه و سهیل منتظری از دانشگاه امام حسین (ع(

وزن 66 کیلوگرم

فرنگی:

1 – سید صابر میرزاده از مازندران

2 – حسین رستمی از رازی کرمانشاه

3 – قادر حسن زاده از آمل و رضا محمد علی پور از محقق اردبیلی

آزاد:

1 – سیروس ترابی از شمال آمل

2 – عرفان حسین یزدی از تهران

3 – حسین احمدی از پیام نور خراسان و مهرشاد اکبری از علمی کاربردی مازندران

وزن 84 کیلوگرم

فرنگی:

1 – سید مهدی حسینی از دانشگاه امام حسین(ع)

2 – فرشید تقی زاده از دانشگاه امام صادق بابل

3 – رسول دخت عبدیان از تهران و کریم کعب از اهواز

آزاد:

1 – مهدی باباجان تبار از علمی کاربردی مازندران

2 – علی خان پور از صنعتی بابل

3 – مهدی دینی از همدان و حیدر علیزایی از فردوسی مشهد

وزن 120 کیلوگرم

فرنگی:

1 – فرهاد کفایی از چمران اهواز

2 – میلاد عاشوری از دانشگاه امام صادق (ع(

3 - مولا علی نژاد از تهران و محسن دلیلی از پیام نور مازندران

آزاد:

1 – هادی جانبازی از علمی کاربردی مازندران

2 – حامد اسدی از محمود آباد

3 – رضا نرگس خرم از دانشگاه امام حسین (ع) و هومن شیدا از دانشگاه فردوسی مشهد

وزن کشی اوزان 60، 74 و 96 کیلوگرم عصر امروز انجام می شود و کشتی گیران شرکت کننده در این سه وزن رقابت های خود را از صبح چهارشنبه آغاز می کنند.

17 داور بین المللی امر قضاوت این مسابقات را بر عهده دارند.

رقابتهای یازدهمین المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور با حضور 3500 ورزشکار در 12 رشته ورزشی فوتبال، بسکتبال، والیبال، فوتسال، هندبال، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، دو میدانی، تکواندو و کشتی آزاد و فرنگی به مدت 10 روز در ارومیه پیگیری می شود.

کد مطلب 1652776

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