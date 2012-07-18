به گزارش خبرنگار مهر، تکدی گری به عنوان یک معضل شهری سالها است که در کشور ما و به خصوص در شهرهای مذهبی ریشه دوانده و تا به امروز برنامههای زیادی برای پیشگیری یا جلوگیری از این معضل در نظر گرفته شده است.
تکدی گری میتواند ناشی از آسیبهای زیادی باشد و در واقع ریشههای پیدایش خاص خود را دارد، همچنین خود میتواند منجر به بروز آسیبهای جدیدی در جوامع شهری شود که نیاز به بررسیهای وسیعی دارد.
در این مطلب برای پرداختن به موضوع تکدی گری در قم دو جنبه مهم در کنار هم مطرح میشود، اول اینکه چرا این افراد با وجود اقدامات انجام گرفته، همچنان به تکدی گری مشغول هستند و چه بسا شاهد رشد این گروهها در بستر شهر هستیم؟ دوم اینکه چه کسانی مسئول جمع آوری و برخورد با تکدیگران هستند؟
زمانی که از معضل تکدی گری یا باندهای تکدیگران در قم صحبت میشود، هریک از مسئولان این وضعیت را در چند عامل اصلی خلاصه میکنند: یکی از مهمترین دلایل ذکر شده این است که قم یک شهر زیارتی است و به نوبه خود میتواند بستری بسیار مناسب برای انجام فعالیتهایی این چنین باشد.
مجید مهربان، مدیر رسیدگی به تخلفات شهری قم سال گذشته وجود زائران بسیار حرم حضرت معصومه(س) و جمکران را از علل گرایش متکدیان به این شهر عنوان کرد.
همچنین معاون سابق سیاسی و امنیتی استاندار قم نیز یکی از دلایل اصلی رشد تکدی گری در این شهر را زائر پذیر بودن قم دانست.
این موضوع به خوبی نشان میدهد که تکدیگران برای انجام فعالیت خود برنامهای بلند مدت در شهرهای مذهبی و زائر پذیر مانند قم دارند.
دلیل دیگری که بارها از سوی مسئولان مورد تأکید قرار گرفته این موضوع است که قم یک شهر مهاجر پذیر است و افراد از نقاط مختلف و با فرهنگهای مختلف وارد این شهر میشوند.
زمانی که مهاجرت بیش از ظرفیت یک شهر بر آن تحمیل شود، بسیاری از آسیبهای اجتماعی مانند تکدی گری و شغلهای کاذب را نیز به دنبال دارد. مهاجرین بی مکان در یک شهر، مستقیم و غیر مستقیم در نا امنی معابر شهر شریک هستند و به دلیل سرگردانی خیلی زود جذب باندهای تکدی گری میشوند.
سوال این است که چرا موضوع تکدی گری در قم همواره یک معضل است و هر از چند گاهی به شکل یک مشکل خود را نشان میدهد.
مهدی متقیان، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قم در فروردین ماه امسال اعلام کرد که با اجرای طرح ساماندهی و جمع آوری متکدیان، شاهد محو معضل تکدی گری از سطح شهر قم خواهیم بود. این طرح اجرا شد و متکدیان برای مدتی در سطح شهر کمتر دیده شدند اما گویا آنها بهتر از هرکسی به ضربتی و البته کوتاه مدت بودن چنین طرحهایی پیبردهاند.
متکدیان شهری بهتر از هرکسی میدانند که در ایام نوروز و اعیاد و مراسمات مختلف چنین طرحهایی اجرا میشوند و پس از مدتی به یادها سپرده خواهد شد.
حاجی مظفری رئیس بهزیستی قم همزمان با شروع هفته بهزیستی در نشست خبری که در این سازمان برگزار شد مستقیما اعلام داشت که نباید مبارزه با تکدی گری و جمع آوری و اسکان این افراد را تنها برعهده سازمان بهزیستی گذاشت.
وی اظهار داشت: این موضوع کاملا درست است که تمام مسئولان و نهادهای مرتبط با موضوع تکدی گری، باید در این امر سهیم باشند.
تکدی گری فعالیتی خلاف قانون است و جرم محسوب میشود و این وظیفه نیروی انتظامی است تا برخورد اجرایی را به طور کامل و طولانی مدت انجام دهد.
همچنین در بین متکدیان هستند افرادی که بدون هیچ حمایت و سرپناهی، به ناچار وارد این وادی شدهاند و این افراد باید با همکاری نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی سامان دهی شوند. جمع آوری و خارج کردن این افراد از استان قم نه تنها دردی را دوا نمی کند بلکه درمانهای قبلی را نیز بی اثر خواهد کرد.
همچنین شهرداری باید با عزی جدی در پی پاکسازی معابر و میا دین شهری از افراد متکدی باشد. مسئولان شهرداری باید در نظر داشته باشند که مسافران و زائران به دلیل برخورد موقتی با این افراد چندان به سطوح نمی آیند و این ساکنین شهر قم هستند که همواره از این مشکل آسیب میبینند، بنابراین باید جدای از مناسبتها و روزهای خاص درباره این موضوع تصمیماتی گرفته شود.
در پایان باید تأکید کرد که بسیاری از همشهریان بدون در نظر گرفتن مشکلات بلند مدت ناشی از کمک به تکدیگران، از روی احساس به این افراد کمک میکنند. کمک به سائلین و نیازمندان همواره یک وظیفه دینی و انسانی هر شخص است، اما باید دقت کرد که کمک به تکدیگران موجب افزایش کم کاری و حتی راحت طلبی عدهای برای کسب روزی است.
قرآن و سنت افرادی را که در زمین و دریا از مواهب الهی برای کسب روزی حلال استفاده میکنند میستاید و آنان را مردمی قابل احترام دانسته است در مقابل افراد بیکار و تنبل را افرادی کم ارزش و غیر قابل اعتماد و دور از رحمت حق معرفی میکند.
خداوند در سوره اسرا(آیه 12)، الملک (15)، اعراف (10)، حدید(25)، مائده(96) مردم را بسوی کار و تلاش و کسب روزی حلال دعوت کرده و آن را یک واجب دینی میداند. همچنین در همه جوامع انسانی کار کردن به عنوان یکی از راههای اصلی کسب عزت برای انسانها محسوب میشود.
تنها مراجعه به چنین مطالبی باید برای مردم کافی باشد تا بتوانند پیرامون رفتارشان در مقابل این افراد بازنگری داشته باشند.
گزارش از محدثه نجفزاده
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