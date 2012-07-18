مجلس خواستار جلوگیری از واردات بی رویه محصولات کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در دیدار با آیت‌الله مومن با بیان اینکه مجلس نهم از جهات مختلف وضع خوبی دارد اظهار داشت: مجلس در راستای احقاق حقوق مردم گام بر می دارد و اولویت کارهای خود را به حل مشکلات مردم اختصاص داده است.

وی با اشاره به وجود تنوع تخصص ها در مجلس گفت: نمایندگان دوره نهم از نظر تدین و تعهد به ولایت فقیه و نظام اسلامی در شرایط خوب و قابل قبولی قرار دارند.



لاریجانی فضای مجلس را رو به تکامل دانست و گفت: نمایندگان مجلس نهم تسلط خوبی بر اوضاع و مسائل کشور دارند.



وی افزود: مجلس نهم به دنبال حل مشکلات مردم در تمام زمینه‌ها است و نسبت به مشکلات کشور به تورم نگاه ویژه ای دارند و در این جهت مسولان مربوطه و وزرای دولت در ماه‌های اخیر برای پاسخگویی به صحن علنی مجلس آمدند و در این جلسات در خصوص حل مشکلات جاری مردم به خصوص قیمت نان و لبنیات بحث شد.



نماینده مردم قم در خانه ملت افزود: مجلس حساسیت زیادی درباره موضوع کشاورزی و دامداری دارد و در جلساتی که با وزرای مربوطه برگزار شد نمایندگان خواستار جلوگیری از واردات بی رویه برخی محصولات کشاورزی در جهت حمایت از کشاورزان کشور شدند.



لاریجانی اضافه کرد: با وجود این که حجم زیادی از جوانان در بخش کشاورزی و دامپروری مشغول فعالیت هستند و از طرفی دیگر این افراد درآمد کمی دارند ضروری است که مسئولان حمایت خود را از این بخش ها افزایش دهند.



نماینده مردم قم در مجلس خواستار نگاه ویژه ای به مباحث فرهنگی شد و بیان داشت: اگر این موضوع محقق شود به طور حتم جهشی چشمگیر در کارها ایجاد می‌شود.



لاریجانی به افزایش اعتبار حوزه فرهنگی دینی در بودجه امسال اشاره کرد و بیان داشت: طرح‌های زیادی برای توسعه بخش وجود فرهنگی وجود دارد از این رو باید برای اجرای آن ها برنامه‌ریزی صورت گیرد.

کمبود های قم جبران شود



همچنین در این دیدار آیت‌الله محمد مومن نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری شهر مقدس قم را مرکز و منشا صدور اسلام دانست و تاکید کرد: مسئولان باید با برنامه‌ریزی درست کمبودهای قم را در امور عمرانی و فرهنگی جبران کنند.



ارسال نامه به مسئولان برای حل مشکلات قم

آیت الله مومن از ارسال نامه هایی در خصوص حل مشکلات قم به مسئولان نظام خبر داد و گفت: بنده آمادگی خود را جهت همکاری در این زمینه اعلام می کنم.



وی در ادامه افزود: پیشرفت های صورت گرفته در زمینه های گوناگون جمهوری اسلامی زیر فشارهای استکبار صورت گرفته است.



آیت‌الله محمد مومن تصریح کرد: ما نباید تلقی کنیم استکبار جهانی می خواهند با ما سازش کنند بلکه آنها بیش از پیش با ما مخالفت خواهند کرد.



عضو اسبق شورای نگهبان افزود: مقام معظم رهبری انسان متفکر و وارسته‌ای و ایشان تمام مسائل را مدنظر دارند و بهترین راه را برای مقابله با این فشار ها در نظر می گیرند.