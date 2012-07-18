قاچاقچیان دارو در کمین تاراج سلامتی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین مشکل امروز کشور و به ویژه استانهای مرزی افزایش بیکاری جوانان و مشکل اشتغال است و همه ما در میان اطرافیان خود جوانهای فراوانی را می شناسیم که در به در به دنبال شغلی می گردند و جوان های زیادی نیز با مشاغل کاذب خودشان را سرگرم کرده اند و ذکر این نکته ضروری است که بیکاری باعث سرخوردگی، اعتیاد، بالا رفتن سن ازدواج، فساد و تباهی جوانان خواهد شد.



البته در این خصوص برخی فعالیت های سودگرانه نیز مزید بر علت شده تا همان فرصت های موجود اشتغال در کشور نیز مورد همجمه قرار بگیرد و برخی افراد که دارای شغلی هر چند ناچیز نیز به صف بیکاران و متقاضیان شغل بپیوندند که ناگفته پیداست این امر زیانهای فراوانی اجتماعی را به کشور و جامعه تحمیل می کند.

کارشناسان معتقدند که با ورود کالای قاچاق به کشور فرصت شغلی زیادی از بین می رود و این در حالی است که واردات قاچاق به رغم مبارزات جدی مسئولان، هنوز هم در کشور در حال انجام است. به عبارت دیگر قاچاقچیان کالا، یکی از جدی ترین عوامل بیکار شدن جوانان هستند، اگر تاثیرات غیرمستقیم قاچاق بر تولید و بیکار شدن تولید کنندگان را نیز به آن اضافه کنیم با قاطعیت می توان گفت قاچاق کالا در ایران سالانه حداقل یک میلیون بیکار را وارد چرخه افراد جویای کار می کند. یکی از مشاغلی که در این مدت به شدت از سوی قاچاقچیان مورد تهدید قرار گرفته بخش داروی کشور است.



در همین خصوص دکتر سهیلا هوشی کارشناس نظارت بر دارو و مخدر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه قاچاق دارو، تاراج سلامت جسمی و اقتصادی کشور را در پی دارد، تصریح کرد: قاچاق دارو پس از مواد مخدر و اسلحه وحشتناک ترین نوع قاچاق است زیرا زیان آن تنها شامل زیان اقتصادی نیست بلکه سلامتی و جان انسانها را به خطر می اندازد.



فروش داوری تقلبی و قاچاق در اهواز

وی با اشاره به اینکه دارو و مصرف صحیح آن در هر جامعه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است، عنوان کرد: دارو یکی از نیازهای ضروری است که به سرعت بر مصرف کننده تاثیر می گذارد و به همین دلیل عوارض ناشی از سوء مصرف آن نیز خیلی زود دامنگیر فرد و اجتماع می شود.



هوشی به قاچاق داروهای بیماران خاص از جمله بیماران هموفیلی، تالاسمی، سرطان و ms از جمله داروهای گران قیمتی هستند که با اختصاص یارانه به این داروها که اغلب وارداتی و مشمول بیمه هستند که فشار کمتری به بیماران وارد شود اشاره کرد و گفت: البته قاچاق این داروها از یک سو باعث کاهش ذخایر دارویی و از سویی دیگر باعث هدر رفتن ارز دولتی و یارانه ها می شود.



وی با بیان اینکه دارو کالایی است که حمل و شرایط خاص می طلبد که در خروج این کالای با ارزش از مجرای قاچاق این امر نادیده گرفته می شود، تصریح کرد: ورود و عرضه دارو از مسیر قاچاق به دلایل مختلفی صورت می گیرد و این موضوع از چند لحاظ قابل بررسی است. از یک سو، مسئله نیاز مطرح است و طبیعی است که وقتی مصرف کننده به چیزی احساس نیاز کند به سراغ آن می رود و هنگامی که مصرف کننده کالای مورد نیاز خود را در بازار قانونی یافت نکند یا قیمت آن در بازار قانونی بالاتر از قیمت کالای قاچاق شده باشد و یا احساس کند کالایی که در بازار قانونی از کیفیت لازم برخوردار نیست به تامین کالا از مجاری غیر قانونی و قاچاق مبادرت می کند.



فروش داروی تقلبی و قاچاق در اهواز

این کارشناس در ادامه، سود جویی، تبلیغات ناآگاهانه پزشکان و القای نادرست این موضوع از سوی آنان و مسائل فرهنگی را از دیگر دلایل قاچاق در جامعه عنوان کرد.



هوشی تاکید کرد: تقلب در تولید و عرضه نیز چیزی است که در بازار عرضه دارو به فراوانی دیده می شود و اغلب داروها، مکملهای خوراکی و لوازم آرایشی که در مقایسه با تولیدات داخلی به قیمت ارزانی در بازار قاچاق عرضه می شود تقلبی بوده اما در ظاهری شکیل، جذاب، و فریبنده با برندهای معروف در اختیار مشتریان قرار می گیرد و اغلب این کالاها دارای ترکیبات خطرناک هستند همچنین به دلیل شرایط نگهداری این داروها و نوع عرضه آنها بسیار اتفاق می افتد که حتی داروی فاسد نیز به مشتریان فروخته شده است.



دکتر نسترن براتی کارشناس دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز در این زمینه عنوان کرد: امروزه معضل قاچاق مسئله ای است که به نوعی تمامی کشورها دنیا را دچار مشکل ساخته است و این مطلب به ویژه در عرصه غذا و دارو در حیطه سلامت و روان بشر ایجاد اختلاتی می کند.



فروش داروهای تقلبی و قاچاق در اهواز

وی به تعریف واژه قاچاق پرداخت و افزود: هر محصولی که به شیوه غیر معتمد بودن نظارت ارگان های رسمی کشوری واردات داشته باشد قاچاق محسوب می شود.



براتی افزود: ورود دارو به کشور باید تحت نظارت وزارت بهداشت انجام شود در غیر اینصورت صحت دارو مورد تردید است.



کارشناس دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پاسخ به این سئوال که مصرف داروی قاچاق چه پیامدهایی می تواند بر سلامت مصرف کننده داشته باشد؟ گفت: از آنجایی که ماهیت داروی قاچاق مشخص نیست امکان هر نوع عارضه جسمی و جدی به دنبال مصرف دارو وجود دارد ضمن اینکه در موارد متعدد شاهد عدم حضور ماده موثره در دارو بوده و این مسئله در خصوص داروهایی از جمله قرص های ضد بارداری خوراکی ایجاد مشکلات عدیده ای برای مصرف کننده را خواهد داشت.



براتی همچنین در پاسخ به این سئوال که چگونه داروی اصل را از قاچاق تشخیص دهیم؟ افزود: خوشبختانه در اکثریت قریب به اتفاق تشخیصات ساده بوده و با اندک دقت و توجه شهروندان قابل تشخیص خواهد بود.



وی عنوان کرد: مهمترین موارد، توجه به علامت یا بر چسب فارسی نویس وزارت بهداشت است که روی جعبه داروهای وارداتی چسبانده می شود و این برچسب نشان دهنده نظارت کامل وزارت بهداشت بر صحت داروی مذکور است. که شامل کد است و در صورت لزوم در اکثر موارد از طریق ارسال پیامک به شماره ذکر شده روی برچسب قابل پیگیری است.



فروش داروی قاچاق و تقلبی در اهواز

محمد درویش نژاد جوان 28 ساله اهوازی در خصوص خرید کالای قاچاق گفت: از آنجایی که کالای قاچاق به ویژه دارو عمدتا تولیدات بی کیفیت یا فاقد استاندارد هستند لذا من به هیچ عنوان از این کالا خریداری نمی کنم زیرا همه روزه از رسانه های گروهی شاهد هستیم که این کالاها چه به روز مصرف کنندگان چه از لحاظ جسمی و مالی آورده است.



وی در ادامه اضافه کرد: با عنایت به نامگذاری امسال با عنوان تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی ضرورت استفاده از کالاهای تولید داخل و عدم استفاده از کالاهای خارجی غیر ضروری احساس می شود و باید به توصیه های رهبری توجه کنیم تا جامعه ای پویا داشته باشیم.



درویش نژاد در پایان از مسئولان مربوطه به ویژه نیروی انتظامی خواست با قاچاقچیان کالا و مواد مخدر که تهدید کننده جدی سلامت مردم و اقتصاد کشور هستند به شدت برخورد کنند تا زمینه اشتغال جوانان در جامعه فراهم شود.



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گزارش: حسین عبدالعزیزی