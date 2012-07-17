آزمون ارتقای دستیاری و گواهینامه تخصصی پزشکی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امتحانات ارتقای دستیاری در 29 تیرماه به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی که به ترتیب دستیار اشتغال دارند، برگزار می شود و آزمون گواهینامه تخصصی نیز منحصراً در 8 دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، مشهد و کرمان برگزار خواهد شد.

آزمون گواهینامه تخصصی در 8 دانشگاه به عنوان قطب کشوری برگزار می شود و هر دانشگاه متولی برگزاری آزمون گواهینامه دستیاران سایر دانشگاهها زیر مجموعه اعلام شده است.

همچنین آزمون های ارتقای دستیاری تخصصی شامل دو بخش ارزیابی درون بخشی و آزمون کتبی است که آزمون کتبی 150 نمره دارد و دارای دو بخش است. بر اساس مصوبه شصت و چهارمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی ملاک مقایسه برای آزمون های ارتقاء دستیاری از میانگین نمره 20 درصد شرکت کنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه که بالاترین نمرات را کسب کرده اند، تعیین می شود.

هر دستیار تخصصی پزشکی برای ارتقاء به سال بالاتر باید در آزمون ارتقاء شرکت کند و برای قبولی در این آزمون باید حداقل نمره ارزیابی درون بخشی، حداقل نمره کتبی و حداقل نمره کل را بدست آورد و در غیر اینصورت مردود یا مشروط شناخته می شود.

کلیه دستیارانی که حداکثر تا پایان آبان 91 دوره دستیاری آنها به اتمام می رسد و تا تاریخ 31 تیرماه حداقل مدت 11 ماه از زمان کسب قبولی در مقطع ماقبل گواهینامه آنها گذشته و در این مدت در بخش حضور داشته و مشغول به طی دوره آموزشی بوده اند مجاز به شرکت در آزمون کتبی گواهینامه تخصصی پزشکی هستند.



با توجه به مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی شرط قبولی در آزمون گواهینامه تخصصی دستیاران کسب حدنصاب نمره قبولی آزمون های ارزیابی درون بخشی با حداقل نمره 105، آزمون کتبی با حداقل نمره 95 و نمره کل با حداقل نمره 215 است.



آزمون کتبی سالیانه ارتقاء و گواهینامه تخصصی در کلیه رشته های تخصصی دارای یک دفترچه واحد با 150 سئوال است و نتایج نهایی باید از سوی دانشگاهها در مردادماه به وزارت بهداشت اعلام شود. هر دستیار تخصصی پس از قبولی در آزمون گواهینامه می تواند به عنوان متخصص پزشکی فعالیت خود را آغاز کند.