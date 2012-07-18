علیرضا فیروزی سرمربی نفت نوین آبادان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نفت نوین آبادان هم اکنون در رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور حضور دارد و در چند سال اخیر موفق به صعود از این رده از رقابتهای فوتبال کشور نشده است.

علیرضا فیروزی در ابتدای تاسیس این تیم که با خرید امتیاز تیم فوتبال آب اهواز اعلام موجودیت کرد هدایت این تیم را به عهده گرفت و اکنون بعد از چند سال مجدد مسئولان باشگاه نفت آبادان هدایت تیم خود را به این بازیکن قدیمی سپرده اند.

فیروزی یکی از پرافتخاترین مربیان فوتبال آبادان به شمار می رود زیرا صنعت نفت آبادان با هدایت وی در دهه 70 با قرار گرفتن در جایگاه پنجم بهترین نتیجه بعد از انقلاب خود را به دست آورد.



فیروزی همچنین یکی از بهترین بازیکنان فوتبال تاریخ شهر آبادان که سابقه عضویت در تیم ملی فوتبال کشور را نیز در کارنامه بازیگری خود دارد و به همراه ابراهیم قاسمپور و عبدالرضا برزگری ملقب به حسون از افتخارات فوتبال دهه های اخیر فوتبال آبادان به شمار می روند.



سال قبل وحید سلامات هدایت تیم فوتبال نفت نوین آبادان را به عهده داشت که این بازیکن قدیمی فوتبال آبادان نتوانست انتظارات مسئولان باشگاه را برآورد کند و اکنون به باید به فعالیت خود در رده های پایه باشگاه صنعت نفت آبادان ادامه دهد..



در این میان بهنام سراج نیز سابقه هدایت نفت نوین آبادان را دارد که وی نیز نتوانست توفیق چندانی را برای این تیم رقم بزند.



در نشست سه شنبه شب اعضای هیدت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان تاکید شد که این تیم باید بیشتر از بازیکنان زیر 23 سال در ترکیب خود استفاده کند زیرا هدف اصلی از تشکیل این تیم تقویت و تغذیه تیم فوتبال صنعت نفت آبادان است که به نظر می رسد تاکنون چنین هدفی محقق نشده است.