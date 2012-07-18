240 میلیارد ریال به اندیمشک اختصاص یافت

رضا رضایی فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اعتبار در فصلهای آموزش و پرورش، انرژی، بهداشت و درمان، تربیت بدنی، حمل و نقل، فرهنگ و هنر، صنعت و معدن، عمران شهری و کشاورزی هزینه خواهد شد و بیشترین اعتبار مربوط به فصلهای عمران شهری، کشاورزی و حمل و نقل است.

وی اظهار کرد: امسال اولویت اول برای استفاده از اعتبارات تکمیل پروژه هایی است که اغلب مردم از مزایای آنها بهره مند شوند.



رضایی فاضل با تاکید بر توزیع منصفانه بودجه در شهرستان اندیمشک افزود: توزیع عادلانه اعتبارات بین بخشهای مختلف، بازدهی مدیریت بهتر را برای خدمات رسانی مطلوب و همسان به مردم این شهرستان افزایش می دهد.



فرماندار اندیمشک عنوان کرد: اگر توزیع اعتبارات عادلانه باشد این معیار می تواند در روند توسعه و عمران کارساز باشد و هر چه بودجه و اعتبارات کارشناسی شده تر توزیع شوند تصمیم گیریها بهتر و در نهایت ارتباط مردم و مسئولین مطلوب تر خواهد شد.