به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد که سه شنبه شب در مراسم بدرقه کاروان ورزش ایران اعزامی به بازیهای المپیک 2012 لندن سخن می گفت ضمن آرزوی موفقیت برای کاروان ایران گفت: مطمئنم که با همت و تلاش جوانان ایرانی شاهد موفقیت ورزش کشور در این رویداد بزرگ خواهیم بود. انتظار ملت ایران از ورزشکارانشان همین است و امیدوارم همه آنها برای موفقیت و سربلندی ایران تلاش کنند.

رئیس جمهور خطاب به ورزشکاران اعزامی به بازیهای المپیک لندن گفت: ممکن است برخی مواقع مشکلاتی در کارها پیش بیاید اما ورزشکاران ما باید نماد تواضع و فروتنی و انسانیت باشند. شما باید برای سربلندی ایران عزیز تلاش کنید و مطمئنم که در این مدت برای رسیدن به این هدف آماده شده اید.

وی با بیان اینکه تیم های والیبال و بسکتبال هم مستحق حضور در المپیک بودن و شایستگی این حضور را داشتند افزود: با اینکه می دانم شما ورزشکاران در اوج آمادگی روحی و جسمی هستید اما وظیفه خود می دانم یادآوری کنم که اعتماد به نفس داشته باشید و خودتان را باور کنید. شما ورزشکاران می توانید با اعتماد به نفس و توکل به خدا بلندترین قله ها را هم فتح کنید و انتظار ما هم همین است.

محمود احمدی نژاد با تاکید بر اینکه جوانان ایرانی می توانند با توکل به خدا بر بلندای هر قله ای بایستند خاطرنشان کرد: اخلاق و جوانمردی در ورزش خواسته ملت ایران است هرچند که ممکن است با توجه به مسائل حاشیه‌ای که ایجاد شده است دچار مشکل شوید اما این میدان فرصتی است برای ترسیم فرهنگ ملت‌ها و شما نماینده فرهنگ ایران هستید.

رئیس جمهور خطاب به مربیان و سرپرستان تیم های اعزامی به بازیهای المپیک نیز گفت: باید ورزشکاران را به بهترین شکل ممکن برای حضور در این رویداد آماده کنید و مراقب سلامتی آنها باشید.

وی با بیان اینکه باید جوایز قهرمانان برای این دوره از بازیها دو برابر شود افزود: خانواده های ورزشکاران هم زحمات بسیاری کشیده اند. من از آقای عباسی و علی آبادی می خواهم که پاداش قهرمانان را قبل از رفتن دو برابر کنند تا آنها بتوانند با روحیه بهتری در بازیها شرکت کنند.

محمود احمدی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: از نظر ما همین که ورزشکاران توانسته اند سهمیه حضور در المپیک را بگیرند قهرمان هستند. گرفتن سهمیه المپیک خودش به انداز چهار میدان جهانی است و امیدوارم ورزشکاران ما بتوانند در بازیهای المپیک هم با اقتدار شرکت کنند.

سی‌امین دوره بازی‌های المپیک تابستانی از روز 6 مردادماه با برگزاری مراسم افتتاحیه در لندن آغاز خواهد شد و تا روز 23 همین ماه ادامه خواهد داشت. کاروان ایران با 54 ورزشکار راهی لندن خواهد شد.