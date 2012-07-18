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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۹:۱۸

شفیعی خبرداد:

بخشودگی شش درصد جریمه تاخیر اقساط معوق در بانک مسکن

بخشودگی شش درصد جریمه تاخیر اقساط معوق در بانک مسکن

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر شعب بانک مسکن استان خوزستان از اجرای طرح بخشودگی شش درصد جریمه تاخیر در صورت تسویه نقدی مطالبات معوق از چهارم تیرماه تا چهارم شهریور ماه سال جاری خبر داد.

عباسعلی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت اعیاد شعبانیه، مشتریانی که تاکنون به دلایل مختلف موفق به پرداخت بدهی خود نشده‌اند، با پرداخت مطالبات معوق بانک، از مزایای طرح بخشودگی شش درصد جریمه تاخیر، بهره‌مند خواهند شد.

وی تصریح کرد: زمان تعیین شده برای تسویه اقساط معوق و بهره مندی از مزایای طرح بخشودگی شش درصد جریمه تاخیر از تاریخ چهارم تیرماه تا چهارم شهریورماه امسال اجرا می شود و انتظار می رود مشتریانی که اقساط معوق دارند با حضور در شعب مختلف بانک مسکن در استان خوزستان نسبت به استفاده از فرصت مناسب اقدام کنند.

بانک مسکن در استان خوزستان 70 شعبه دارد و بیش از 80 درصد تسهیلات این بانک در استان خوزستان در بخش مسکن پرداخت می شود.
 
کد مطلب 1652798

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