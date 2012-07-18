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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۹:۲۰

نشست هم اندیشی روسای شوراهای اسلامی خوزستان برگزار می شود

نشست هم اندیشی روسای شوراهای اسلامی خوزستان برگزار می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی خوزستان گفت: نشست هم اندیشی و تبادل نظر روسای شوراهای اسلامی شهرهای مختلف خوزستان در هفته جاری در این استان برگزار می شود.

سیما نیک نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر زمان برگزاری این نشست هم اندیشی را چهارشنبه هفته جاری و مکان آن را شهر دزفول عنوان کرد.
 
وی افزود: در این نشست همچنین نمایندگان شوراهای اسلامی استان در شورای عالی استانها نیز شرکت داشته و به اظهار نظر خواهند پرداخت.

رئیس شورای اسلامی خوزستان گفت: نشست هم اندیشی روسای شوراها در خوزستان با هدف بررسی موانع و چالش های فراروی این نهاد برگزار می شود و نخستین نشست از این دست در استان به حساب می آید.
 
به گفته رئیس شورای اسلامی خوزستان، در نشست یاد شده کارشناسان و مشاوران این شورا در بخش های املاک و معاملات شهرداری ها به سئولات شرکت کنندگان پاسخ خواهند گفت.
 

 
کد مطلب 1652799

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