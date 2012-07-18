نشست هم اندیشی روسای شوراهای اسلامی خوزستان برگزار می شود

سیما نیک نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر زمان برگزاری این نشست هم اندیشی را چهارشنبه هفته جاری و مکان آن را شهر دزفول عنوان کرد.



وی افزود: در این نشست همچنین نمایندگان شوراهای اسلامی استان در شورای عالی استانها نیز شرکت داشته و به اظهار نظر خواهند پرداخت.

رئیس شورای اسلامی خوزستان گفت: نشست هم اندیشی روسای شوراها در خوزستان با هدف بررسی موانع و چالش های فراروی این نهاد برگزار می شود و نخستین نشست از این دست در استان به حساب می آید.



به گفته رئیس شورای اسلامی خوزستان، در نشست یاد شده کارشناسان و مشاوران این شورا در بخش های املاک و معاملات شهرداری ها به سئولات شرکت کنندگان پاسخ خواهند گفت.





