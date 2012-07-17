به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله کمتر از 10 روز مانده تا شروع سی‌امین دوره بازی‌های المپیک لندن، مراسم بدرقه اعضای کاروان اعزامی ایران به این بازی‌ها سه شنبه شب در محل آکادمی المپیک در شرایطی برگزار شد که ابتدا مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان در این مراسم حضور داشتند اما در میانه‌های مراسم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نیز به همراه هیات همراه به این جمع اضافه شدند تا مراسم با هیجان بیشتری دنبال شود.

در این مراسم که اکثر ورزشکاران اعزامی حضور داشتند و البته برخی از آنها خیلی زود محل مراسم را ترک کردند، علاوه بر اعضای کاروان اعزامی، اعضای خانواده ورزشکاران و برخی پیشکسوتان ورزش نیز حضور داشند. البته در حالی بود که انتظار می رفت این مراسم در جهت تقویت روحیه ورزشکاران گام بردارد و یک برنامه شاد و نشاط آور باشد، برنامه‌های در نظر گرفته شده نتوانست این خواسته‌ها را جامه عمل بپوشاند.

همچنین در هنگام نور افشانی که با قرائت اسامی 54 ورزشکار اعزامی ایران به بازی‌های المپیک همراه بود، علی ضیا مجری این برنامه لیستی که در اختیارش قرار گرفته بود را با برخی اشتباهات اعلام کرد که اعلام اشتباه اسامی برخی ورزشکاران عجیب و دور از ذهن بود. ضمن اینکه اسامی ملی پوشان تیراندازی با کمان همان‌هایی بود که قبلا اعلام شده بود خط خورده‌اند و نفرات جدید جایگزین‌شان شده است.

در این مراسم همچنین از 9 مدال آور طلای ایران در ادوار گذشته بازی‌های المپیک توسط رئیس جمهور تقدیر شد که البته چهره‌های مثل عبدالله موحد، امامعلی حبیبی و البته مرحوم جهان پهلوان تختی در این مراسم حضور نداشتند.در بخش‌های شاد این مراسم یکی از هنرمندان با تقلید صدای عادل فردوسی پور و البته گزارش جواد خیابانی و مصاحبه با علی پروین و غلامحسین پیروانی، فضا را کاملا فوتبالی کرد.این در حالی بود که کاروان ورزش ایران بدون حتی یک رشته تیمی راهی المپیک خواهد شد.

سی‌امین دوره بازی‌های المپیک تابستانی از روز 6 مردادماه با برگزاری مراسم افتتاحیه در لندن آغاز خواهد شد و تا روز 23 همین ماه ادامه خواهد داشت. کاروان ایران با 54 ورزشکار راهی لندن خواهد شد.