تقویت بنیه اعتقادی نیروهای مسلح در پیشگیری از جرایم موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین فراتی درمجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح گفت: پیشگیری از وقوع جرم در اصل 156 قانون اساسی به عنوان یکی از پنج تکلیف مهم قوه قضاییه هدفگذاری شده است و اجرای سومین برنامه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح کشور رو به اتمام است .

فراتی افزود: محور برنامه های پیشگیری از جرایم در سال جاری بررسی و تدوین برنامه جرایم مالی در نیروهای مسلح است.

وی گفت: یکی از راهکارهای پیشگیری مهم در جرایم مالی برجسته سازی قوانین و آیین نامه های انضباطی در بین نیروهای مسلح است که عاملی بازدارنده و اثرگذار می باشد.

حجت الاسلام فراتی ، یکی از موضوعات مهم در جرایم مالی را ضعف بنیه اعتقادی و دینی عنوان کرد وبر الگو گیری از اسوه هایی بزرگ دینی تاکید کرد و افزود: الگوگری از سیره حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در حوزه مدیریت بیت المال و امور مالی باید بین نیروهای مسلح نهادینه شود.

در این همایش یکروزه، سرفصل های بررسی ابعاد جرایم مالی شامل اختلاس، ارتشا، کسب مال نامشروع، سرقت اموال دولتی، تبانی در مباحث مالی دولت، سهل انگاری و خسارت به اموال و استفاده غیرمجاز از اموال دولتی توسط نیروهای مسلح مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گفتنی است در این همایش منشور پیشگیری از جرایم مالی نیروهای مسلح استان مرکزی تدوین شد.