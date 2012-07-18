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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۵

حجت‌الاسلام چمانی خبر داد:

اعزام 1200مبلغ و روحانی به مناطق مختلف استان مرکزی

اعزام 1200مبلغ و روحانی به مناطق مختلف استان مرکزی

اراک – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی پژوهشی اداره تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: در ایام ماه مبارک رمضان یک‌هزار و 200 مبلغ و روحانی به‌ مناطق مختلف شهری و روستایی استان اعزام می شوند.

حجت‌الاسلام داوود چمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مبلغان و روحانیان نقش بسزایی در ترویج و تبلیغ فرهنگ معارف دینی در جامعه بر عهده دارند افزود: برگزاری نماز جماعت اول وقت، برگزاری مراسم سخنرانی و تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه و برگزاری گفتمان‌های دینی از جمله محور برنامه‌های روحانیان اعزامی به مناطق مختلف است.

وی با اشاره به اینکه دهه آخر ماه شعبان به نام دهه بهداشت و نکوداشت مساجد نامگذاری شده است؛ اظهار داشت: در دهه نکوداشت مساجد یک‌هزار و 700 مسجد در استان غبارروبی می‌شوند.
 
وی گفت: برگزاری مراسم جزء‌خوانی قرآن در مصلای بیت‌المقدس ارک با همکاری صدا و سیما و اداره اوقاف و امور خیریه، برگزاری 24 محفل نورانی انس با قرآن کریم در مناطق شهری و روستایی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی اداره کل تبلیغات اسلامی استان در ایام ماه مبارک رمضان است.
 
 
کد مطلب 1652810

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