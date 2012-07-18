خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: چگونه باید کتاب «یادداشت‌های سال بد» نوشته جی. ام . کوتسی را خواند؟ خوب این روش می‌تواند روش خوبی باشد: از بالای صفحه اول شروع کنید و تا انتها پیش بروید، اما سعی کنید فقط همین کار را انجام دهید و بعد ببینید چه اتفاقی می‌افتد!

کوتسی هر صفحه رمان را به سه بخش تقسیم کرده: در بخش بالا مقالات، در بخش میانی زاویه دید نویسنده و در بخش پایین زاویه دید تایپیست روایت می‌شود.

طولانی‌ترین قسمت هر صفحه یک سری مقالات کوتاه است که این مقالات به دو دسته تقسیم می‌شوند. اولین دسته شامل 31 مقاله است که بیشتر در مورد مسائل سیاسی حال حاضر بحث می‌کند. دسته دوم که کوتاه‌تر است شامل مسائلی با آرامش بیشتر و گاه ساده‌تر می‌شود، مسائلی مانند کودکان، پرندگان، زندگی نویسندگان، ایده هایی برای داستان، اگرچه گاهی یادداشت‌های عجیب و جدی‌تر، این جا هم خودشان را نشان می‌دهند.

اما برای فهم واقعی کتاب باید به متونی که زیر مقالات نگاشته شده‌اند نگاهی انداخت. این متون داستانی در مقیاس کوچک است به روایت اول شخص. داستان با یک ملاقات اتفاقی بین یک نویسنده مسن و یک زن جوان در خشکشویی یکی از بلوک‌های بلند آپارتمانی در سیدنی آغاز می‌شود.

نویسنده 72 ساله اهل آفریقای جنوبی که در استرالیا زندگی می‌کند و کتاب در «انتظار بربرها» را نوشته است از همسایه 29 ساله فیلیپینی‌اش می‌خواهد تا به عنوان تایپیست برای او کار کند. او مامور نوشتن یک سری مقالات برای یک ناشر آلمانی شده است. این که او در آفریقا به دنیا آمده و کتاب‌هایش در انتظار بربرهاست و سبک نثر او با توجه به مقالاتی که او آنیا، زن جوان را ترغیب می‌کند که تایپشان کند، بسیار شبیه کوتسی است.

همین باعث می‌شود این مساله به ذهن متبادر شود که هر دو یک نفرند و شخصیت اصلی داستان جایگزینی است برای خود کوتسی. آیا کوتسی باید پاسخگوی نظرات آتشین جی.سی، شخصیت خیالی داستانش باشد؟

جی.ام. کوتسی در این کتاب که دوازدهمین و آخرین رمان اوست، با مقاله‌های کوتاه در حوزه جامعه شناسی، تاریخ، فلسفه، همراه با دو رمان در ذیل مقاله‌ها، زیباترین اثر داستانی را در قالب پسا پست مدرنیسم خلق کرده است. شیوه‌ای بسیار تازه برای آنها که می‌خواهند با ادبیات امروز جهان آشنا شوند.

جان مکسول کوتزی در سال 1940 میلادی در کیپ تاون آفریقای جنوبی زاده شد. او در سال 1968 مدرک دکترایش را در رشته های زبان انگلیسی، زبان شناسی و زبان های آلمانی از دانشگاه تگزاس در آستین دریافت کرد. کوتزی در سال 2002 به استرالیا مهاجرت کرد و هم اکنون استاد پژوهشگر افتخاری در دانشگاه آدلاید است. او به جز داستان نویسی، به ترجه و نقد نیز پرداخته.

کوتسی در سال 2003 به پاس مجموعه فعالیت های ادبی اش جایزه نوبل را از آن خود کرد. تا کنون یازده جایزه ی ادبی دیگر نیز به او تعلق گرفته که مهم ترینشان از این قرارند: جایزه ی سی. ای.ان، جایزه ی اول ادبی آفریقای جنوبی( سه بار)، جایزه ی بوکر (دوبار، برای کتاب زندگی و زمانه ی مایکل ک و ننگ)، جایزه ی فمینا برای رمان خارجی( به خاطر کتاب زندگی و زمانه ی مایکل ک) و ... او اولین نویسنده ای است که دو بار برنده ی جایزه ی بوکر شده است.

از دیگر آثار او می توان به کتاب های «در انتظار بربرها»، « ننگ»، « استاد پیتزبورگ»، «زندگی و زمانه ی مایکل ک» و ... اشاره کرد.

کتاب «یادداشت های سال بد» را حمید یزدان پناه ترجمه و انتشارات افراز آن را منتشر کرده است.

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