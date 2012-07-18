واحدهای صنعتی نهاوند در آستانه تعطیلی/ مصوبه هیئت دولت اجرا نشده است

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تبصره 29 قانون بودجه سال 91 که در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی وضع شده باید با سرعت اجرایی شود چراکه در غیر اینصورت واحدهای تولیدی صنعتی نهاوند در خطر تعطیلی خواهند بود.

وی گفت: بر اساس تبصره 29 قانون بودجه سال 91، به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.

وی افزود: در پی مشکلات فراوان واحدهای تولیدی صنعتی و تولیدی نهاوند، با ارسال نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی اقدام عاجل و اساسی وزارتخانه با بانکهای عامل برای عمل به تبصره 29 قانون بودجه سال 91 درخواست شد تا در راستای حمایت از واحدهای تولیدی صنعتی و تجاری وضعیت اقساط معوق افتاده انها مشخص شود.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی کشور که تحریم ها علیه ایران شدت یافته واحدهای تولیدی صنعتی با کمبود مواد اولیه و افزایش آن در سطح بازار روبرو شده اند که این امر منجر به رکود و نوسان در تولید شده است.

سنایی اظهار داشت: متأسفانه با وجود این وضعیت، مصوبه هئیت دولت در سفرهای دوره سوم و چهارم با گذشت سه سال هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و مبلغ یک میلیارد و 150 میلیون تومان اختصاص یافته به طرح های تولیدی و اشتغالزایی استان همدان به واحدهای تولیدی ابلاغ نشده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه مقرر بود تا اعتبار از طریق بانک مرکزی بین بانکهای عامل تقسیم و سهم هر بانک به صورت مشخص اعلام شود، گفت: تاکنون این امر انجام نشده و همین موضوع باعث شده کارخانجات و شرکت های تولیدی صنعتی و تجاری در شهرستان نهاوند با چالش ها و کمبودهای زیادی روبرو شوند.

وی یادآوری کرد: اگر وضعیت با همین منوال ادامه پیدا کند شاهد تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی نهاوند خواهیم بود.

سنایی افزود: در سالی که مقام معظم رهبری آن را به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کرده اند باید با تدوین برنامه ها کارشناسی شده و اصولی به حمایت از تولید پرداخت.

وی ابراز امیدواری کرد: مسئولان با توجه به عنایت ویژه مقام معظم رهبری از تولید ملی و حمایت از کار ملی زمینه و بستری فراهم کنند تا مشکلات و گرفتاری واحدهای تولیدی حل شود و از تعطیلی آنها که عواقب اقتصادی و اجتماعی زیادی برای شهر نهاوند و استان همدان دارد جلوگیری شود.