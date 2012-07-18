میهمان ناخوانده ای که میزبان شد/ آسمان همدان دیگر آبی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه گرد و غبار در اولین ماههای سال جدید بر آسمان همدان سایه گستراند انتظار می‌رفت این پدیده روز به روز کاهش داشته باشد اما بر خلاف تصورها علاوه بر اینکه شاهد این کاهش نبودیم بلکه گسترش این پدیده را مشاهده کردیم.

گرد و غبار نفس همدانی ها را برید

ریزگردهای عربی که چند سال است میهمان ناخوانده استان‌ همدان شده در سال‌های اخیر نفس مردمان این استان‌ را بریده است و برخی از شهروندان در زیر سایه این ریزگردها خاک و گرد و غبار را در ریه هایشان فرو می‌برند.

گرد و غبار و ذرات معلق در هوا که هر از چند گاهی سایه خود را بر روی آسمان آبی استان همدان می اندازد، داد مردم این دیار را در آورده است.

یکی از شهروندان همدان با بیان اینکه گرد و غبار علاوه بر ایجاد تنگی نفس و بروز برخی ناراحتی های تنفسی موجب بی حوصلگی و بی قراری افراد نیز شده است، گفت: کودکان و سالمندان در روزهایی که آسمان پر از گرد و غبار است، نمی توانند به راحتی در فضای آزاد قرار بگیرند.

مسئولان به فکر چاره باشند/ گرد و غبار مشکل ساز شده است

ترانه یگانه گفت: مسئولان باید برای این معضل اساسی که باعث مشکلات عدیده ای برای مردم شده فکری بکنند.

یکی دیگر از شهروندان نیز گفت: مسئولان به دلیل ورود گرد و غبار به میزان بسیار کمی به شهرهایی همچون تهران، ادارات آنها را تعطیل می کنند اما متاسفانه با وجود اینکه شدت ذرات گرد و غبار در این استان بیشتر است مردم باید همچنان در معرض این آلودگی هوا قرار بگیرند و به انجام کارهای اداری بپردازند.

بتول حسینی اظهار داشت: باید نسبت به این معضل یک اقدام اساسی صورت بگیرد چرا که با وجود اینکه هر روز خانه و وسایل آنرا تمیز می کنم اما سطح نازکی از گرد و غبار همه مسایل زندگی را فرا می گیرد.

تنفس گرد و غبار موجب تولد نوزاد های نارس می شود

وی اظهار داشت: برخی از مردم می گویند تنفس گرد و غبار موجب تولد نوزاد های نارس و معلول در زنان باردار می شود که این امر باعث نگرانی زنان جوان باردار در شهر شده است.

یکی دیگر از شهروندان همدانی که با بیماری آسم دست و پنجه نرم می کند، گفت: در روزهایی که هوا آلوده است مشکلات بیماران چند برابر می شود.

یکی دیگر از شهروندان نیز با بیان اینکه سطح معابر، خیابان‌ها، خودروها، مغازه‌ها و تمام اجسام با لایه‌ای از گرد و غبار پوشانده شده، گفت: خودروهای عبوری دید خوبی در خیابانها ندارند.

گرد و غبار سلامتی مردم را به طور جدی تهدید می کند

رضا تکلو گفت: وضعیت فعلی برای بیماران قلبی و ریوی، کودکان و سالمندان بسیار خطرناک است و علاوه بر این سلامتی سایر افراد توانمند را نیز به طور جدی تهدید می کند.

تکلو ادامه داد: اگر روزی فردی را می‌دیدیم که ماسک به صورت داشت، فکر می‌کردیم که به دلیل مشکلات خاص خود از این وسیله استفاده می‌کند، ولی امروز با دیدن روزانه صدها نفر در شهر که ماسک به صورت دارند مشکل آلودگی هوا را در استان همدان باور کرده‌ایم.

کارشناس بهداشت محیط و مسئول آلودگی هوای مرکز بهداشت استان همدان نیز گفت: قرار گرفتن طولانی در معرض ذرات منتقله توسط هوا می‌تواند مشکلات تنفسی، ریوی و احتمالاً بیماری‌های قلبی ایجاد کند.

گرد و غبار، کیفیت هوا و عمق دید را کاهش می‌دهد

مهدی خدابخشی در ارتباط با پدیده گرد و غبار و اثرات آن بر سلامت با بیان اینکه گرد و غبار، کیفیت هوا و عمق دید را کاهش می‌دهد و ممکن است اثرات سوئی بر سلامت انسان داشته باشد، افزود: پدیده گرد و غبار رویدادی طبیعی است و در بخش‌ها‌یی از جهان که دارای مناطق خشک و بیابانی وسیع هستند، ایجاد می‌شود که بیابان‌های وسیع در کشورهای عربستان، عراق، سوریه و ایران نمونه‌هایی از این مناطق هستند.

وی با بیان اینکه دوره‌های خشکسالی طولانی و دخالت‌های غیراصولی در محیط‌زیست می‌تواند احتمال بروز این پدیده را افزایش دهد، عنوان کرد: این پدیده کیفیت هوا را پایین می‌آورد و عمق دید را گاهی به حدود پنج متر کاهش می‌دهد و ممکن است اثرات سوء بر سلامت انسان به ویژه افراد دارای مشکلات تنفسی داشته باشد.

ذرات گرد و غبار در بیماران تنفسی مشکل ایجاد می کند

خدابخشی با بیان اینکه ذرات ریزتر دارای اثراتی بر سلامت انسان هستند، عنوان کرد: بیشتر ذرات گرد و غبار از نوع درشت و غیرقابل تنفس هستند که سلامت مردم را تهدید نمی‌کند، اما ممکن است در افرادی که سابقه بیماری‌های تنفسی دارند، مانند مبتلایان به آسم و آمفیزم مشکلاتی ایجاد کند.

وی ادامه داد: قرار گرفتن این افراد در معرض گرد و غبار ممکن است واکنش‌های حساسیتی و حملات آسم را تشدید و مشکلات تنفسی حادی را ایجاد کند در ایجاد بیماری‌های قلبی و عروقی مؤثر باشد و حتی طول عمر را کاهش دهد.

خدابخشی درباره اینکه در زمان بروز پدیده گرد و غبار چه کاری باید انجام داد، بیان کرد: انجام چند اقدام احتیاطی مانند اجتناب از فعالیت خارج از منزل، خودداری از ورزش‌های سنگین به ویژه برای بیماران دارای مشکلات تنفسی و آسم و بسته نگه‌ داشتن درها و پنجره‌ها نیز می‌تواند فرد را از اثرات سوء گرد و غبار حفظ کند.

استفاده از پوشش مناسب برای مواد غذایی آماده مصرف ضروری است

خدابخشی با بیان اینکه برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی و آب آشامیدنی استفاده از پوشش مناسب برای مواد غذایی آماده مصرف ضروری است، گفت: لازم است مواد غذایی قبل از نگهداری در یخچال از ذرات و گرد و غبار زدوده شوند و برای کاهش تماس با گرد و غبار در محیط زندگی نظافت روزانه نیز توصیه می‌شود.

وی درباره اینکه استفاده از ماسک در زمان بروز گرد و غبار می‌تواند به ما کمک کند، عنوان کرد: ماسک‌های کاغذی معمولی و دستمال نمی‌توانند جلوی ورود ذرات ریز گرد و غبار به سیستم تنفسی ما را بگیرند؛ بنابراین استفاده از آن‌ها توصیه نمی‌شود.

امروز که هوای استان همدان یک روز آلوده دیگر خویش را در سال 91 تجربه می‌کند باید به این نکته اشاره کنیم که یک دهه از تولد پدیده شومی به نام ریزگردها می‌گذرد؛ به راستی پس از گذشت یک دهه از زندگی در کنار این ذرات چه باید کرد؟

آیا اتفاق امیدوار کننده‌ای رخ داده است؟

کارشناسان حوزه محیط زیست در خصوص اثرات و نتایج ریزگردها بارها سخن گفته‌اند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز بارها از طریق مجامع بین‌المللی برای جلوگیری از تداوم ورود این ذرات ریز تلاش کرده‌اند، اما سؤال اصلی اینجاست، آیا اتفاق امیدوار کننده‌ای رخ داده است؟

به هر روی هر روز که از حضور پدیده ریزگردهای عربی در کشورمان می‌گذرد، مردم استان‌های زاگرس نشین بیشتر با تبعات ناشی از این پدیده درگیر می‌شوند که به نظر می‌رسد هنوز اقدام عملیاتی در راستای کاهش تبعات آن صورت نگرفته است.

با این تفاسیر پرواضح است که پدیده گرد و غبار در صورت عدم برنامه‌ریزی با افزایش ریزگردها بزودی مخاطرات بیشتری برای ایرانیان و بخصوص مردم استان همدان که در همسایگی کشور عراق قرارد دارد ایجاد خواهد کرد چراکه مسئولان تا کنون تدبیری برای مقابله با گرد و غبار نیندیشیده‌اند و بهبود این معضل را به دست طبیعت واگذار کرده‌اند، بنابراین مردم باید خود به فکر سلامتی‌شان بوده و در برابر پدیده ریزگردها نکات بهداشتی را رعایت کنند.