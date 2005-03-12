طرح فراگير آموزش زوج هاي جوان تهراني آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران دكتر مجيد جمشيديان ، مسئول اجراي طرح خانواده آسماني با اعلام اين خبر افزود : آمارها حكايت از وقوع يك طلاق در ميان هر 5 ازدواج براي تهراني ها دارد كه بيشترين جدايي ها نيز در سالهاي نخست زندگي مشترك رخ مي دهد و دليل اصلي آن نيز عدم برخورداري از آموزشهاي اوليه و لازم براي آغاز يك زندگي آرام و بي مساله است .

وي با تاكيد بر ضرورت ارائه آموزش هاي مناسب براي زوجين جوان ، از ارائه اين آموزش ها در قالب دوره هاي كارگاهي زير نظر بيش از يكصد استادو كارشناس روانشناسي و مشاوره خبردادو اظهار داشت : در مرحله اول اين طرح كه يكي از برنامه هاي زير مجموعه طرح فراگير خانواده آسماني است زوج هايي كه ثبت نام كرده اند در 10 فرهنگسرا از آموزش هاي لازم برخوردار شده و در دوره هاي بعدي تمامي زوج هاي جوان پس از گذراندن اين دوره كارت ويژه اي دريافت مي كنند كه با آن از تمامي خدمات بعدي اين طرح شامل مشاوره ، كتاب ها و جزوات مورد نياز بهره مند مي شوند .

شايان ذكر است جشن آغاز دوره آموزش زوج هاي جوان دوشنبه 24 اسفند ماه از ساعت 16 تا 18 در فرهنگسراي بهمن برگزار مي شود .