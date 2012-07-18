عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

ایران در جهان

- خبرگزاری رویترز روز سه شنبه از کشف یک بدافزار کامپیوتری توسط کارشناسان امنیتی خبر داد که برخی کشورهای خاورمیانه، به ویژه ایران را هدف قرار داده است.

- بانک کانادایی تی دی که به تازگی به خاطر بستن حساب های بعضی از مشتریان ایرانی خود خبرساز شده بود، گفته است با این افراد تماس خواهد گرفت تا امکان حل مشکل پیش آمده را بررسی کند.

- مجلس سنای آمریکا تحقیقی را انجام داده که ادعا می کند بانک HSBC در اروپا تخلفات چشمگیری، از جمله شستشوی پول انجام داده و تحریم‌ها علیه ایران را نقض کرده است.



خاورمیانه

- ماهیگیر هندی که قایق وی از سوی یک ناو جنگی آمریکای مورد حمله قرار گرفته ادعای طرف آمریکایی مبنی بر هشدار به این قایق را بی اساس دانست و گفت: ما هیچ علامت اخطاری از سوی این کشتی دریافت نکردیم

- یک سرباز آمریکایی در شمال افغانستان کشته شد

- آمریکا در حال تاسیس یک ایستگاه راداری در قطر است

- نتایج نخستین انتخابات آزاد لیبی نشان می دهد که ائتلاف دو حزب لیبرال و سکولار این کشور بیشترین میزان آرا را کسب کرده است.

آسیا

- یک تحلیلگر سیاسی: بازارهای پر مصر ف برمه آمریکا را در برابر نسل کشی مسلمانان در این کشور به سکوت واداشته است.

سوریه

- پوتین اعلام کرد که از طرح کوفی عنان برای حل بحران سوریه حمایت خواهد کرد

آمریکا

- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ریچارد اولسون سفیر سابق این کشور در امارات متحده عربی را به عنوان سفیر جدید آمریکا در پاکستان و جیمز کانینگهام را هم که معاون سفیر آمریکا در افغانستان بود جایگزین رایان کراکر کرد.