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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۸:۲۸

110 تن مرغ با قیمت دولتی در بازار همدان توزیع می شود

110 تن مرغ با قیمت دولتی در بازار همدان توزیع می شود

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان از توزیع 110 تن مرغ با قیمت دولتی 4700 تومان در راستای تنظیم بازار همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فرشچی موحد در حاشیه جلسه دور سوم ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی استان همدان افزود: روزانه 10 تا 15 تن مرغ دولتی در بازار استان همدان توزیع می‌شود.

فرشچی موحد با اشاره به ایجاد صف‌های طولانی خرید مرغ دولتی در نقاط مختلف استان همدان اضافه کرد: توزیع مرغ دولتی با قیمت 4700 تومان همچنان ادامه دارد و جای هیچگونه نگرانی نیست.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان یادآور شد: برپایی نمایشگاه مواد غذایی به عنوان "طرح ضیافت" در راستای تنظیم بازار و تأمین اقلام مایحتاج مردم مدنظر است.

فرشچی موحد یادآور شد: قیمت اقلام عرضه شده در این نمایشگاه با10 تا 20 تخفیف درصد عرضه می شود.

کد مطلب 1652821

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