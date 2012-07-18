110 تن مرغ با قیمت دولتی در بازار همدان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فرشچی موحد در حاشیه جلسه دور سوم ستاد تسهیل امور پشتیبانی واحدهای تولیدی استان همدان افزود: روزانه 10 تا 15 تن مرغ دولتی در بازار استان همدان توزیع می‌شود.

فرشچی موحد با اشاره به ایجاد صف‌های طولانی خرید مرغ دولتی در نقاط مختلف استان همدان اضافه کرد: توزیع مرغ دولتی با قیمت 4700 تومان همچنان ادامه دارد و جای هیچگونه نگرانی نیست.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان یادآور شد: برپایی نمایشگاه مواد غذایی به عنوان "طرح ضیافت" در راستای تنظیم بازار و تأمین اقلام مایحتاج مردم مدنظر است.

فرشچی موحد یادآور شد: قیمت اقلام عرضه شده در این نمایشگاه با10 تا 20 تخفیف درصد عرضه می شود.