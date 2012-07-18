عملیات اجرایی بازار بزرگ شهر ایلام به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی با اعلام این خبر گفت: بازار بزرگ ایلام اولین پروژه ای است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی استان و مشارکت دستگاه های دولتی اجرا می شود و نیاز به حمایت دستگاه های دولتی و هموارسازی مشکلات و مسائل برای اجرای این پروژه است.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژه های شهری، افزود: با توجه به اهمیت این پروژه و همچنین ورود بخش خصوصی استان به این عرصه نباید با دید اقتصادی به این گونه پروژه های بخش خدمات عمومی نگاه شود.
معاون عمرانی استاندار اضافه کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در جهت عمران شهری نتایج خوبی به دنبال دارد.
کرمی با اشاره به همکاری شورای شهر و شهرداری در اجرای این پروژه تصریح کرد: با اجرای این پروژه راه برای ورود بخش خصوصی در دیگر پروژه های عمرانی شهری هموار می شود.
وی با اشاره به مزایای اجرای این پروژه اظهار داشت: با راه اندازی بازار بزرگ شهر ایلام ترافیک مرکز شهر کمتر شده و همچنین باعث ایجاد اشتغال می شود.
2 مرکز کاهش آسیب های اجتماعی در شهرستان ملکشاهی افتتاح شد
همزمان با هفته بهزیستی دو مرکز کاهش آسیب های اجتماعی در شهرستان ملکشاهی افتتاح و راه اندازی شد.
رئیس اداره بهزیستی ملکشاهی گفت: این مراکز شامل اورژانس اجتماعی و ترک اعتیاد است که با هدف کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در این شهرستان راه اندازی شده اند.
وی افزود: در مرکز اورژانس اجتماعی مشاوران با مداخله در بحران های فردی و اجتماعی افراد مراجعه کننده نظیر کودک آزاری، همسرآزاری، مشکلات روحی، روانی، خودکشی و غیره در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی تلاش می کنند.
نصرالله خیرالهی ادامه داد: در مرکز ترک اعتیاد نیز افراد مصرف کننده مواد مخدر می توانند ضمن مراجعه اقدام به ترک اعتیاد کنند.
افزایش صادرات در مرز مهران
فرماندار مهران گفت: صادرات غیرنفتی از پایانه مرز بین المللی مهران امسال تاکنون در مقایسه با سال گذشته از نظر ارزش دلاری 145 درصد افزایش داشته است.
ولی الله حیاتی در بازدید از مرزمهران افزود: 257 میلیون دلار کالا از ابتدای سال 91 تاکنون از بازارچه مرزی مهران به کشور عراق صادر شده است.
وی اظهار داشت: در این مدت، بیش از 702 هزار تن کالا از مرز مهران صادر شده که در مقایسه با سال گذشته 125 درصد از حیث وزنی رشد داشته است.
فرماندار مهران اضافه کرد: بیش از 35 هزار دستگاه تریلر و کامیون کار حمل و نقل کالاهای صادراتی را به بازارچه بین المللی مهران انجام داده اند که در مقایسه با سال گذشته 110 درصد افزایش داشته اند.
توانمندسازی 10 درصد جامعه هدف بهزیستی ایلام
مدیر کل بهزیستی ایلام توانمندسازی سالانه ۱۰ درصد از جامعه هدف را برنامه جامع این اداره کل عنوان کرد.
صادق رستمی افزود: بهزیستی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اهتمام جدی داشته تا زمینه استقلال و خودکفایی مددجویان زیر پوشش را فراهم کند.
وی ادامه داد: بر این اساس این اداره کل سعی داشته با فراهم کردن زمینه اشتغالزایی مددجویان آنها را از چتر حمایتی خارج کند.
وی بیان کرد: به همین منظور سال گذشته با اجرای طرح های اشتغالزایی مددجویان زمینه ایجاد اشتغال برای بیش از ۷۰۰ نفر از آنان فراهم و ضمن توانمندسازی از چرخه حمایتی بهزیستی خارج شدند.
رستمی کاهش ورودی ها و افزایش خروجی را هدف اصلی این اداره کل عنوان کرد و گفت: این اداره کل در صدد است با انجام خدمات پیشگیرانه و تخصصی از آسیب های اجتماعی جامعه بکاهد.
۸۰ نفر در مرکز بیماران روانی ایلام ساماندهی شدند
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی ایلام گفت: ۸۰ نفر در مرکز بیماران روانی کوثر این اداره کل ساماندهی شده اند.
شهریار مهردادی در حاشیه بازدید خبرنگاران رسانه های گروهی ایلام از این مرکز افزود: از این تعداد ۶۰ نفر مرد و مابقی زن هستند.
وی ادامه داد: این افراد به دلایل داشتن بیماری های مختلف نظیر اسکیزوفرنی، افسردگی شدید، اختلال دو قطبی و غیره در این مرکز نگهداری می شوند.
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی ایلام بیان کرد: بهزیستی بابت نگهداری هر یک از این بیماران یارانه ای به طور میانگین 2 میلیون ریال به این مرکز شبانه روزی پرداخت می کند.
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