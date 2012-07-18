عملیات اجرایی بازار بزرگ شهر ایلام به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی با اعلام این خبر گفت: بازار بزرگ ایلام اولین پروژه ای است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی استان و مشارکت دستگاه های دولتی اجرا می شود و نیاز به حمایت دستگاه های دولتی و هموارسازی مشکلات و مسائل برای اجرای این پروژه است .

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژه های شهری، افزود: با توجه به اهمیت این پروژه و همچنین ورود بخش خصوصی استان به این عرصه نباید با دید اقتصادی به این گونه پروژه های بخش خدمات عمومی نگاه شود.

معاون عمرانی استاندار اضافه کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در جهت عمران شهری نتایج خوبی به دنبال دارد .

کرمی با اشاره به همکاری شورای شهر و شهرداری در اجرای این پروژه تصریح کرد: با اجرای این پروژه راه برای ورود بخش خصوصی در دیگر پروژه های عمرانی شهری هموار می شود.

وی با اشاره به مزایای اجرای این پروژه اظهار داشت: با راه اندازی بازار بزرگ شهر ایلام ترافیک مرکز شهر کمتر شده و همچنین باعث ایجاد اشتغال می شود.

2 مرکز کاهش آسیب های اجتماعی در شهرستان ملکشاهی افتتاح شد

همزمان با هفته بهزیستی دو مرکز کاهش آسیب های اجتماعی در شهرستان ملکشاهی افتتاح و راه اندازی شد .

رئیس اداره بهزیستی ملکشاهی گفت: این مراکز شامل اورژانس اجتماعی و ترک اعتیاد است که با هدف کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در این شهرستان راه اندازی شده اند .

وی افزود: در مرکز اورژانس اجتماعی مشاوران با مداخله در بحران های فردی و اجتماعی افراد مراجعه کننده نظیر کودک آزاری، همسرآزاری، مشکلات روحی، روانی، خودکشی و غیره در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی تلاش می کنند .

نصرالله خیرالهی ادامه داد: در مرکز ترک اعتیاد نیز افراد مصرف کننده مواد مخدر می توانند ضمن مراجعه اقدام به ترک اعتیاد کنند .

افزایش صادرات در مرز مهران

فرماندار مهران گفت: صادرات غیرنفتی از پایانه مرز بین المللی مهران امسال تاکنون در مقایسه با سال گذشته از نظر ارزش دلاری 145 درصد افزایش داشته است .

ولی الله حیاتی در بازدید از مرزمهران افزود: 257 میلیون دلار کالا از ابتدای سال 91 تاکنون از بازارچه مرزی مهران به کشور عراق صادر شده است .

وی اظهار داشت: در این مدت، بیش از 702 هزار تن کالا از مرز مهران صادر شده که در مقایسه با سال گذشته 125 درصد از حیث وزنی رشد داشته است .

فرماندار مهران اضافه کرد: بیش از 35 هزار دستگاه تریلر و کامیون کار حمل و نقل کالاهای صادراتی را به بازارچه بین المللی مهران انجام داده اند که در مقایسه با سال گذشته 110 درصد افزایش داشته اند .

توانمندسازی 10 درصد جامعه هدف بهزیستی ایلام

مدیر کل بهزیستی ایلام توانمندسازی سالانه ۱۰ درصد از جامعه هدف را برنامه جامع این اداره کل عنوان کرد .

صادق رستمی افزود: بهزیستی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اهتمام جدی داشته تا زمینه استقلال و خودکفایی مددجویان زیر پوشش را فراهم کند .

وی ادامه داد: بر این اساس این اداره کل سعی داشته با فراهم کردن زمینه اشتغالزایی مددجویان آنها را از چتر حمایتی خارج کند .

وی بیان کرد: به همین منظور سال گذشته با اجرای طرح های اشتغالزایی مددجویان زمینه ایجاد اشتغال برای بیش از ۷۰۰ نفر از آنان فراهم و ضمن توانمندسازی از چرخه حمایتی بهزیستی خارج شدند .

رستمی کاهش ورودی ها و افزایش خروجی را هدف اصلی این اداره کل عنوان کرد و گفت: این اداره کل در صدد است با انجام خدمات پیشگیرانه و تخصصی از آسیب های اجتماعی جامعه بکاهد .

۸۰ نفر در مرکز بیماران روانی ایلام ساماندهی شدند

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی ایلام گفت: ۸۰ نفر در مرکز بیماران روانی کوثر این اداره کل ساماندهی شده اند .

شهریار مهردادی در حاشیه بازدید خبرنگاران رسانه های گروهی ایلام از این مرکز افزود: از این تعداد ۶۰ نفر مرد و مابقی زن هستند .

وی ادامه داد: این افراد به دلایل داشتن بیماری های مختلف نظیر اسکیزوفرنی، افسردگی شدید، اختلال دو قطبی و غیره در این مرکز نگهداری می شوند .