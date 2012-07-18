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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۹:۰۲

محمدپور:

40 درصد محورهای خراسان جنوبی فاقد پوشش رادیویی است

40 درصد محورهای خراسان جنوبی فاقد پوشش رادیویی است

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر 40 درصد محورهای استان فاقد پوشش ارتباطات رادیویی VHF است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدپور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: هم اکنون محورهای جاده ای استان از نظر پوشش ارتباطات رایویی HF از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه ارتباطات رادیویی در حوادث و سوانح از اهمیت ویژه ای برخوردار است، عنوان کرد: در حال حاضر 60 درصد محورهای استان تحت پوشش ارتباطات رادیویی VHF قرار دارند.

محمدپور اضافه کرد: اما این در حالی است، که هم اکنون تقریبا تمام نقاط کور استان شناسایی شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از راه اندازی دو سایت ارتباطات رادیویی طی سال جاری در استان خبر داد و گفت: این سایت ها در سربیشه - درمیان و نهبندان راه اندازی خواهد شد.

محمدپور با اشاره به اینک قطعی برق و مشکلات ناشی از آن از مهمترین عوامل اخلال گر در امدادرسانی به شمار می رود، افزود: در این راستا با استفاده از انرژی خورشیدی این سایت ها راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: اعتبار پیش بینی شده برای راه اندازی این دو سایت در استان 600 میلیون ریال است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: این مجموعه، پوشش تمام نقاط استان به ارتباطات رادویی را در برنامه کاری قرار داده است.

کد مطلب 1652828

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