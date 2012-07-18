ترویج فرهنگ دوچرخه سواری با کمک هنرهای محیطی

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان کرمانی طی روزهای پایانی خردادماه جاری، شاهد تغییری در محوطه فضای سبز حاشیه یکی از چهارراه های شهر خود شدند؛ صبح روز بیست و هشتم خردادماه، المانی متشکل از یک سری دوایر با رنگی روشن و آرام در فضای سبز چهار راه طهماسب آباد (سمیه) نصب شد و با خودنمایی در این محدوده پرتردد، منظره بصری چشم نوازی را فراهم کرد.

جدا از سادگی و چشم نوازی، این المان یک پیام زیست محیطی را هم القا می کرد. دوایری که روی هفت میله انحنا دار سوار شده بودند، نماد چرخهای دوچرخه بود و این هشدار را در همهمه آمد و رفتهای این گذر، به کرمانیها می داد که آلودگی هوای شهرشان روز به روز در حال افزایش است و وقت آن رسیده که کمتر، از خودروهای شخصی خود استفاده کنند و در این شرایط دوچرخه بهترین ابزار است؛ این المان کاری بود مشترک بین معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان و یکی از هنرمندان.

طراح این المان، کریم الله خانی است؛ مدرس دانشکده هنر کرمان. هنرمندی که سال گذشته، با اجرای یک طرح مفهومی، نسبت به قطع درختان در کرمان هشدار داد.

رویکرد مثبت شهرداری کرمان به مسایل زیست محیطی

به گفته خودش، با این طرح قصد داشته تا فرهنگ دوچرخه سواری را در شهر کرمان ترویج دهد.

این مدرس دانشکده هنر کرمان، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرمان را مجری این طرح دانسته و می گوید: وقتی که پیشنهاد این کار از سوی بنده مطرح شد، بدون هیچ تاملی از سوی شهرداری پذیرفته و اجرا شد که این نشان دهنده رویکرد مثبت شهرداری کرمان در زمینه مسایل هنری و به ویژه طرحهای زیست محیطی است.

خودش در توضح بیشتر در این باره، به خبرنگار می گوید: در خلق این اثر، آنچه که برای من اهمیت داشته، فضای بصری بوده که با وجود آن در محیط ایجاد شده؛ در کنار این فضای بصری، با فرم های آرامی که در محیط ایجاد شده، تلاش کرده ام پیامی را برای مخاطب داشته باشم و به همین دلیل، این طرح به سمت کارهای مفهومی هم می رود.

وی می افزاید: یکی دیگر از اهداف این طرح، ایجاد تعامل بین مردم، محیط و این اثر بوده همچنین برای آن رنگ خاصی انتخاب نکردم تا رنگ، جایگزین پیام اصلی نشود.

محیط کرمان برای کارهای هنری مناسب است

الله خانی ادامه می دهد: این کار به نوعی یک مجسمه محیطی است، این المان هفت پایه دارد؛ دلیل انتخاب عدد هفت هم تقدسی است که این عدد دارد، چرا که نماد پاکی است و ما هم هدفمان ایجاد یک محیط پاک در شهر کرمان بوده است.

وی همچنین اظهار می دارد: البته در تعداد چرخها عدد خاصی در نظر گرفته نشده و بر اساس گردش فرمها در فضا این اجزا به کار برده شده است.

الله خانی محیط کرمان را برای ایجاد طرحهای نو هنری، بسیار مناسب می داند و اظهار می دارد: در کارهای چیدمان محیطی بیشتر اوقات، ماندگاری مطرح نمی شود و گاهی اثری لحظه ای دارد.

احیای فرهنگ دوچرخه سواری با ارایه طرح های مفهومی

در همین رابطه، خبرنگار مهر، با حجت الاسلام سید مرتضی حسینی، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان نیز گفتگو کرد.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، فرهنگ‌ سازی در راستای حفظ محیط زیست و احیای فرهنگ دوچرخه ‌سواری است، می گوید: اما کارهای حوزه هنرهای محیطی، بیشتر به صورت موقت اجرا می شود.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه این المان از ابتدا نیز کارکرد موقت داشت، می افزاید: با کیفیتی هم که این المان ساخته شده بود، بیش از این نمی شد در فضای شهری باقی بماند.

وی اجرای چنین طرحهای را در ایجاد شادابی و نشاط دربین شهروندان نیز موثر می داند و می گوید: البته عده ای از شهروندان هم در مدت زمانی که این المان در محل چهارراه سمیه نصب شده بود، آسیب هایی به آن وارد کرده بودند.

