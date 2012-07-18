طرح توسعه هتل تاریخی عباسی اصفهان به وزیر اقتصاد ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه سه شنبه در همایش مدیریت توسعه و حمایت از سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در اصفهان با بیان اینکه با وزیر اقتصاد در مورد طرح توسعه هتل تاریخی عباسی رایزنی کرده‌ایم، اظهار داشت: برنامه‌ای را در این مورد برای وزیر ارسال کرده‌ایم و منتظر دستور مساعد هستیم.

وی همچنین ایجاد موزه منطقه‌ای در اصفهان را ضروری خواند و ادامه داد: کارخانه ریسباف اصفهان محیط مناسبی برای این موضوع است که در حال حاضر در اختیار بانک ملی است و مقرر شه پولی به این بانک اختصاص داده شود و زمین از آنها گرفته شود.

استاندار اصفهان از اختصاص زمینی برای انتقال شهرداری و استانداری اصفهان خبر داد و تاکید کرد: باید ساختمان‌های فعلی این دو برای احیای طرح دولتخانه صفوی به موزه تبدیل شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پول، ثروت و سرمایه ذهن ما را به خود مشغول کرده، به گونه‌ای که میراث گذشتگان خود را از یاد برده‌ایم، گفت: ای کاش زمینه‌ای برای ورود به مفهوم جدید ایجاد می‌شد، چرا که این از موضوعات ضروری تاریخی ما است.

ذاکر اصفهانی تصریح کرد: با وجود مزیت‌های فراوان اصفهان در حوزه‌های مختلف نگاه ما به مقوله سخت افزاری بوده و زمین‌های این استان را در گذشته در اختیار پالایشگاه، کارخانه‌های گچ و آهک و فولاد قرار داده‌ایم و این‌چنین شرایط حادی را برای استان به وجود آورده‌ایم.

نبود برنامه های آمایشی در گذشته اصفهان را به خشکسالی دچار کرده است

وی با اشاره به اینکه رودخانه زاینده رود به دلیل نداشتن طرح‌های آمایشی و بارگذاری‌های فراوان امروز در مسیر خود به این وضعیت دچار شده، افزود: تمام خشکی زاینده رود از خشکسالی نیست و بی برنامه‌گی‌ها گاه بر اثر خشکسالی می‌افزاید.

استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه اصفهان در حال حاضر از صنایع اشباع است و به هیچ وجه ظرفیت گنجایش منابع جدید را ندارد، گفت: چنانچه طرح‌های مطالعه شده و آمایش سرزمین در گذشته برای اصفهان تهیه شده بود، می‌توانستیم امروز برای تهیه یک قطره آب شرب مردم در اضطرار نباشیم.

وی با بیان اینکه استان اصفهان بیشتر از جهت فرهنگی و فکری ضربه می‌خورد، اظهار داشت: نیروی انسانی و سرمایه‌های انسانی مهم‌تر از مباحث مالی و مادی مسیر توسعه را هموار می‌کند و به این نتیجه رسیده‌ایم که بسیاری از مسیر توسعه از رهگذر گردشگری و میراث فرهنگی می‌گذرد.

ذاکر اصفهانی یادآور شد: عده‌ای بر روی میراث فرهنگی به غلط یادگاری می‌نویسند و عده ای دیگر با رنگ‌آن را می‌پوشانند و تمامی آنها بار مضاعفی را بر سازمان میراث فرهنگی وارد می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه اولویت ما با حفظ میراث فرهنگی در استان اصفهان است، گفت: تا زمانی‌که مدیریت اصفهان را بر عهده دارم، به هیچ وجه اجازه عبور خط دوم مترو از مسیر فعلی را نمی‌دهم.

استاندار اصفهان تصریح کرد: ما ضد توسعه نیستیم، اما عده‌ای حرف ما را متوجه نمی‌شوند.