به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از خادمان ایام نیمه شعبان در حوزه شهری که در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر حضرت معصومه(ع) برگزار شد ، با تقدیر از خدمات شایسته شهرداری قم و سایر دستگاه های اجرایی در ایام نیمه شعبان امسال اظهار داشت : همه مسئولان استان و شهر مقدس قم در ارائه خدمات در ایام نیمه شعبان امسال سهمی بر عهده داشتند که در این راستا خدمات شهرداری قم محسوس تر بود.

وی با بیان اینکه خدمات ارائه شده در نیمه شعبان امسال قابل مقایسه با سالهای گذشته نبوده است افزود: مسئولان استان در فضای همدلی و همراهی توانستند خدمات چشمگیری را در این ایام هم به زائران حرم حضرت معصومه(س) و هم مسجد مقدس جمکران ارائه کنند.



حقیقی مقدم عنوان کرد: برای ارائه خدمات به زائران در ایام نیمه شعبان حضور دستگاه های مختلف نسبت به سالهای گذشته در میدان پر رنگ تر بوده که این امر طلیعه خوبی است برای ارائه خدمات در سایر مناسبت های بزرگ که در طول سال با آن مواجه هستیم.



فرماندار قم با بیان اینکه در راستای خدمت رسانی به زائران در نیمه شعبان ، شهرداری قم نقش محوری داشته است افزود: امروز شاهد همکاری خوب شورای اسلامی شهر و شهرداری قم هستیم که جا دارد سایر دستگاه ها نیز برای ایجاد شرایط مطلوب تر برای زائران تلاش کنند.



وی از ایجاد معاونت زائران در استان قم برای اولین بار در کشور خبر داد و افزود: این معاونت در استانداری قم در حال شکل گیری است و مصوبه آن هم صادر شده ، که امیدواریم با تشکیل این معاونت بتوانیم خدمات گسترده ای به زائران شهر کریمه اهل بیت (ع) و همچنین مسجد مقدس جمکران داشته باشیم.



فرماندار قم عنوان کرد : به زودی مراسمی برای تجلیل از خادمان نیمه شعبان در ستاد تسهیلات زائران استان برگزار خواهد شد و از شهردار قم نیز به عنوان مدیر نمونه تجلیل می شود.