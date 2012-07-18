امکانات ورزشی در روستاهای ایلام توسعه می یابد

فرزاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه اماکن ورزشی در این استان در دستور کار این دستگاه اجرایی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: جامعه ورزش روستایی در استان ایلام از فعال ترین اقشار ورزشکار در استان هستند.

این مسئول اضافه کرد: استعدادهای بالقوه جوانان روستایی استان ایلام وجود دارد که باید به این مهم توجه ویژه ای شود.

مدیر اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام گفت: برای اجرای فرهنگسرای جوان در استان ایلام 14 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی گفت: این فرهنگسرا شامل 29 کلاس آموزشی ، نگار خانه و آمفی تئاتر است که در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع اجرا شده است.

وی عنوان کرد: در استان ایلام 41 هزار خانوار در 512 روستا زندگی می کنند که بر همین اساس، ایجاد اماکن ورزشی در این مناطق از اهمیت زیادی برخوردار است و این مهم در سال های اخیر مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان حوزه ورزش استان بوده است.

این مسئول بیان کرد: یکی از شاخص های توجه به ورزش روستایی در ایلام آغاز ساخت و بهره برداری 8 طرح ورزشی در استان ایلام است.

فتاحی اظهار کرد: سالن ورزشی چند منظوره شهرک نبوت ایوان با 800 متر مربع ، سالن ورزشی روستای گنبد پیر محمد با 800 متر مربع در شهرستان ملکشاهی، سالن ورزشی روستای بردی بخش زرین آباد دهلران و سالن ورزشی روستای کنجان چم در شهرستان آبدانان از جمله این طرح ها بودند که در استان ایلام ساخت آنها آغاز شده است.

وی در خصوص توسعه اماکن ورزشی در روستاهای استان ایلام گفت : احداث 8 طرح ورزشی در روستاهای هفت شهرستان استان در خرداد امسال آغاز شده است.

فتاحی افزود: علاوه بر این طرح ها 21 طرح ورزشی دیگر هم درمناطق مختلف ایلام در حال اجراست که با بهره برداری از این طرح ها سرانه اماکن ورزشی در روستاهای ایلام ارتقا می یابد.

وی ادامه داد: سرانه فضاهای ورزشی در روستاهای استان اکنون 54 صدم مترمربع است.

این مسئول بیان داشت: با توجه به اینکه گرایش و روی آوری جوانان روستایی به ورزش نقش مهمی در سالم سازی اوقات فراغت، شادابی آنان و محیط روستاها دارد؛ تلاش می شود که امکانات ورزشی لازم در این مناطق فراهم شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام با اشاره به فعالیت شش هزار ورزشکار سازماندهی شده در روستاهای این استان گفت: 14 عنوان قهرمانی و چهار عنوان تیمی حاصل فعالیت ورزشکاران روستایی استان ایلام در سال گذشته بوده است.

فتاحی افزود:‌ با برنامه ریزی های انجام شده سعی می شود تا استعداد های هر منطقه از نظر قهرمانی شناسایی شود و برنامه های ورزشی بر اساس توانایی ها همان منطقه طراحی شود.

به گفته فتاحی از مجموع 89 هزار متر مربع مکان ورزشی روستایی در استان ایلام 11 هزار متر مربع سرپوشیده است و 78 هزار متر مربع هم محیط سر باز است و رشته های رزمی، دو و میدانی کشتی، تیراندازی، والیبال، سوارکاری از جمله رشته های ورزشی هستند که در مناطق روستایی این استان ترویج می شود.

این مسئول بیان کرد: روستاهای شهرستان مهران از بیشترین مکان های ورزشی برخوردار هستند و کمترین سرانه مکان ورزشی هم به روستاهای شهرستان ملکشاهی اختصاص دارد.

مدیر کل تربیت بدنی استان ایلام گفت: این دستگاه درصدد است با افزایش سرانه فضای ورزشی در مناطق روستایی تعداد ورزشکاران سازمان یافته را در این مناطق و در سال های آتی افزایش دهد.

این مسئول اضافه کرد: اکنون در تمام مناطق کشور اعم از شهرها و روستاها فضای ورزشی جدید احداث شده و در بعضی از مناطق در دست احداث است.

فتاحی تصریح کرد: توسعه اماکن ورزشی در روستاها یکی از برنامه های این اداره کل است و تاکنون نیز در این راستا اقداماتی از جمله 27 فضای ورزشی در استان ایلام به بهره برداری رسیده است.









