  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۹:۱۱

احمدی نژاد وارد کاشان شد

احمدی نژاد وارد کاشان شد

اصفهان- خبرگزاری مهر: رئیس جمهور اسلامی ایران دقایقی پیش و به منظور شرکت در جشن ثبت جهانی باغ فین و فرش کاشان وارد کاشان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان به منظور شرکت در جشن ثبت جهانی باغ فین کاشان و همچنین فرش کاشان به این شهرستان وارد شد.

در این مراسم 18 سفیر از کشورهای مختلف خارجی حضور دارند.

کد مطلب 1652848

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار