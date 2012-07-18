احمدی نژاد وارد کاشان شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان به منظور شرکت در جشن ثبت جهانی باغ فین کاشان و همچنین فرش کاشان به این شهرستان وارد شد.
در این مراسم 18 سفیر از کشورهای مختلف خارجی حضور دارند.
اصفهان- خبرگزاری مهر: رئیس جمهور اسلامی ایران دقایقی پیش و به منظور شرکت در جشن ثبت جهانی باغ فین و فرش کاشان وارد کاشان شد.
به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان به منظور شرکت در جشن ثبت جهانی باغ فین کاشان و همچنین فرش کاشان به این شهرستان وارد شد.
در این مراسم 18 سفیر از کشورهای مختلف خارجی حضور دارند.
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