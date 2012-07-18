چگونگی مواجهه با انتقادات نشان دهنده شخصیت است

پروفسور جان لچز استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا در مورد فرهنگ نقد و اصول و ضوابط آن به به خبرنگار مهر گفت: کسی می تواند آرای فردی دیگر را مورد نقد و بررسی قرار دهد که آرای آن فرد را به خوبی مطالعه کرده باشد.

وی افزود: بعد از طرح انتقادات، فردی که مورد نقادی قرار گرفته باید با دقت و با تعیین زمان مناسب به انتقادات جواب درخور و مناسب دهد. جواب درخور به این معناست که با دقت نقادی های را بررسی کند و با مطالعه به آنها پاسخ دهد.

مؤلف "ذهن و فلسفه" در ادامه یادآور شد: چگونگی مواجهه ما با انتقادات نشان دهنده شخصیت علمی ماست. ما می توانیم با نحوه پاسخگویی خود هم الگویی اخلاقی باشیم و هم الگویی علمی برای محققان.

وی تأکید کرد: انتقادت وقتی جدی باشند در واقع نظام فکری ما به چالش کشیده می شوند که در این صورت باید با دقت بیشتری به انتقادات پاسخ داد و وقت مناسبتری برای آن اختصاص داد.

مؤلف "ارتباط فلسفه با زندگی" در پایان تأکید کرد: بر اساس منطق کارل پوپر اگر نظریه ما بتواند به انتقادات پاسخ دهد فعلاً اعتبار دارد. بر این اساس منطق معتبر بودن گزاره‌های علمی ابطال گرایی است و تا وقتی ابطلال نشود دارای اعتبار است.