  1. دين، حوزه، انديشه
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۹:۱۱

فیلسوف آمریکایی در گفتگوبامهر:

چگونگی مواجهه با انتقادات نشان دهنده شخصیت است

چگونگی مواجهه با انتقادات نشان دهنده شخصیت است

استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا با اشاره به اینکه چگونگی مواجهه ما با انتقادات نشان دهنده شخصیت علمی ماست، گفت: ما می توانیم با نحوه پاسخگویی خود هم الگویی اخلاقی باشیم و هم الگویی علمی برای محققان.

پروفسور جان لچز استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا در مورد فرهنگ نقد و اصول و ضوابط آن به به خبرنگار مهر گفت: کسی می تواند آرای فردی دیگر را مورد نقد و بررسی قرار دهد که آرای آن فرد را به خوبی مطالعه کرده باشد.

وی افزود: بعد از طرح انتقادات، فردی که مورد نقادی قرار گرفته باید با دقت و با تعیین زمان مناسب به انتقادات جواب درخور و مناسب دهد. جواب درخور به این معناست که با دقت نقادی های را بررسی کند و با مطالعه به آنها پاسخ دهد.

مؤلف "ذهن و فلسفه" در ادامه یادآور شد: چگونگی مواجهه ما با انتقادات نشان دهنده شخصیت علمی ماست. ما می توانیم با نحوه پاسخگویی خود هم الگویی اخلاقی باشیم و هم الگویی علمی برای محققان.

وی تأکید کرد: انتقادت وقتی جدی باشند در واقع نظام فکری ما به چالش کشیده می شوند که در این صورت باید با دقت بیشتری به انتقادات پاسخ داد و وقت مناسبتری برای آن اختصاص داد.

مؤلف "ارتباط فلسفه با زندگی" در پایان تأکید کرد: بر اساس منطق کارل پوپر اگر نظریه ما بتواند به انتقادات پاسخ دهد فعلاً اعتبار دارد. بر این اساس منطق معتبر بودن گزاره‌های علمی ابطال گرایی است و تا وقتی ابطلال نشود دارای اعتبار است.

کد مطلب 1652851

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