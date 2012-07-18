روحانیون برای اثرگذاری مناسب باید در بطن جامعه باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوالفضل عامری عصر سه شنبه در آئین افتتاح شعبه دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت شهرستان گنبد افزود: علما و روحانیون در تربیت جامعه و سوق آن به سر منزل مقصود نقش مهمی دارند و بیداری جوامع اسلامی مبین نقش هدایت گری علما و روحانیون است.

وی تصریح کرد: علمای جامعه اسلامی باید با بیان وی‍ژگی های ممتاز دین مبین اسلام، هر روز نقش سایر اندیشه های جوامع غربی و شرقی را کمرنگ نمایند.



رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه درامور اهل سنت استان های گلستان و گیلان، با تاکید بر اینکه در قرآن کریم هیچ فرقی بین مسلمین اعم از عرب و عجم قائل نشده و میزان برتری افراد تقوی آنان اعلام شده است، تصریح کرد: در اسلام مبلغین و افراد تاثیرگذار نقش مهمی دارند.



عامری افزود: پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) نیز برای افراد باسواد، فرهیخته و اهل علم ارزش خاصی قائل می شدند و از طرف دیگر جهاد و کوشش مسلمین در درجه بندی آنان نیز موثر بوده است.



رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور، با یادآوری این نکته که بیداری اسلامی از زمان رسول مکرم اسلام(ص) آغاز شده بود، گفت: پیامبر اکرم(ص) با موج بیداری اسلامی خویش عرب را از جامعه جاهلیت آن زمان نجات داد.



وی ادامه داد: پس از گذشت 14 قرن فرزندی از سلاله پاک ایشان موج دوم بیدارس اسلامی را از سال 1340 آغاز و در 1357 به ثمر نشاند.



حجت الاسلام عامری، گفت: درعصرکنونی موج سوم بیداری اسلامی باید توسط تمامی افرادی که در راه تبلیغ و تبیین دین اسلام گام برمی دارند، ایجاد گردد.



رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور با مقایسه عملکرد مرکز در چند سال اخیر اظهار داشت: مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور به لحاظ ارائه طرح ها و برنامه های متنوع در جایگاه دوم کشوری قرار دارد و بودجه آن در مقایسه با سال های گذشته تا 10 برابر افزایش داشته است.



عامری نقطه ضعف مشترک مدارس علوم دینی اهل سنت استان را عدم ایجاد روابط دوجانبه بین مردم و روحانیون دانست و افزود: روحانی و عالمی که در بطن جامعه و در بین مردم نباشد، به درد آن جامعه نمی خورد.



وی در پایان تاکید کرد: مدیران مدارس علوم دینی، روحانیون و طلاب باید با علوم و فنون نوین روز آشنا شوند و پاسخگوی نیازهای جامعه باشند.

مقام معظم رهبری به جامعه اهل سنت توجه وی‍ژه ای دارند

امام جمعه گنبد کاووس گفت: ساماندهی وضعیت طلاب شیعی و سنی همزمان با دستور مقام معظم رهبری در حال اجراست و معظم له دراین خصوص عنایت ویژه ای به جامعه اهل سنت دارند.

به گزارش مهر، حجت الاسلام سبحانی، افزود: دشمن مخالف شیعه و سنی نیست، بلکه با اصل اسلام مخالف است و ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی را ابزار قرار داده است.



وی افزود: اگر هرفرد شیعی و یا سنی در راه ایجاد اختلاف با دشمن همراهی نماید، دیگرمسلمان نیست.



سبحانی با اشاره به زندگی مسالمت آمیز شیعه و سنی در شهرستان گنبد کاووس افزود: این آرامش و اتحاد مرهون دیدگاه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و منویات مقام معظم رهبری و نماینده ایشان دراستان گلستان است.



اهل سنت ایران جزو ارکان اصلی نظام و کشور است



امام جمعه اهل سنت گنبد کاووس گفت: اهل سنت ایران خود را جدا از نظام نمی داند و بلکه خود را از ارکان اصلی نظام می داند و درهمه عرصه ها حاضر است.

آخوند کریم جاور افزود: زندگی بدون دین فاقد ارزش است وایجاد نظام اسلامی و جامعه دینی آرزوی دیرینه همه انسان های آزاده است.



وی حفظ این نظام اسلامی را بر همگان واجب دانست و گفت: دشمن به دلیل ترس و وحشت خود از اتحاد مسلمین به دنبال ایجاد تفرقه است.



آخوند جاورافزود: بر اساس کلام وحی همه مسلمین باید به ریسمان الهی چنگ بزنند و درمقابل دشمن مشترک ید واحده شوند.



وی خدمات نظام اسلامی به مدارس علوم دینی را بسیار خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: دراین حالیست که دشمن به دنبال حذف مدارس علوم دینی شیعه و سنی است.



وی سکانداری نظام اسلامی به دست مقام معظم رهبری را یک نعمت برای مسلمین جهان برشمرد و گفت: برای معظم له شیعه و سنی تفاوتی ندارد و هدف ایشان گسترش دین اسلام است.