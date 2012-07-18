به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شامگاه سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه ها ی مختلف بندر امیر آباد بهشهر اظهار داشت: مسیر تهران و قائم شهر، 23 کیلومتر مسیر چهاربانده افتتاح شده که قسمت گردنه به نوعی حذف که هشت کیلومتر آن خود گردنه دارد که گردنه گدوک محور برفگیر و مه گیر بصورت رفت از فردا انجام می شود و جاده برگشت آن ساخته شده که 580 میلیارد ریال هزینه شده است.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: این مسیر با احداث این راه در 20 تا 25 دقیقه طی می شود و موجب افزایش ایمنی، کاهش زمان سفر بخصوص در زمستان است. موضوع تاثیر گذار در حرکت مسافران بوده که در لیست مهر ماندگار قرار گرفته است، این محور 23 کیلومتر بوده و قسمتی از داخل شهر عبور می کند، دارای تونل است.

وی بیان داشت: جاده هراز از تهران تا امامزاده هاشم تا پایان مهر ماه چهار بانده می شود و مابقی در طرح مهر ماندگار قرار گرفته و امیدواریم تا پایان سال 92 به غیر از قسمتی از تونلها در صورت اختصاص بودجه چهار بانده شود که جاده هراز و فیروزکوه می تواند کمک شایانی به مسافران کند.

نیکزاد، بندر امیرآباد را از بندرهای موفق کشور دانست که به شبکه ریلی وصل است که کنترل دریایی، راهسازی، برج مراقبت دریایی در آن فتتاح شده است.

وی افزود: مهم ترین برنامه ما در بندر با مهیا ساختن شرایط لازم برای جذب سرمایه گذار باید باشد که خوشبختانه بندر ایریآباد از این پتانسیل برخوردار بوده و شرایط برای سرمایه گذاری مهیا است.

احداث بزرگراه ساحلی بندر با اعتبار 120 میلیارد ریال، احداث دیوار حفاظتی ضلع غربی با هزینه 60 میلیارد ریال، آماده سازی اراضی شرقی و قسمتی از اراضی غربی با اعتبار 6 و 19 میلیارد ریال، احداث سیلوی غلات بخش خصوصی با اعتبار 80 میلیارد ریال با 250 هزار تن ذخیره سازی، گازرسانی بندر با اعتبار 5.5 میلیارد ریال، احداث ساختمان محیط بانی میانکاله با اعتبار یک میلیارد ریال از جمله پروژه های مهم بندرامیرآباد بوده که دیروز افتتاح شد، البته وزیر راه به دلیل فشردگی برنامه ها در افتتاح برخی پروژه ها حاضر نشد.