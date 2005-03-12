اروپا اصراري براي دست كشيدن ايران از غني سازي ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ناصري با اعلام اين مطلب افزود: گفت وگوها با گروه 25 كشور بر روي اين مساله مي باشد كه تهران چگونه مي تواند تضمينهاي ديگري مبني بر اينكه برنامه هاي هسته ايش صلح آميز است، ارائه دهد.

ناصري گفت: "براي اروپاييها كاملاً روشن و شفاف است كه حتي در ميز گفت وگوها هم ترك يا توقف غني سازي اورانيوم مطرح نيست و آنچه كه ما و سه كشور اروپايي در پي آن هستيم اين است كه راهها و شيوه هايي كه اروپاييها بتوانند تضمينهاي مضاعفي را در خصوص توليد سوخت ما داشته باشند، پيدا كنيم".

وي گفت: هر دو طرف سعي مي كنند در نهايت به توافقي دست يابند.