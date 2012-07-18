آبیاری فضای سبز با فاضلاب تصفیه شده/ دشت مشهد کم آب است

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل الله کاظمی پساب تصفیه شده فاضلاب های شهری را برای آبیاری فضای سبز مناسب دانست و گفت: در حال حاضر طبق توافقات صورت گرفته با شرکت آب و فاضلاب، تصفیه خانه ای توسط سرمایه گذار بخش خصوصی در انتهای سیدی راه اندازی خواهد شد.

وی اظهارکرد: پس از راه اندازی این تصفیه خانه شهرداری مشهد پساب آن را از سرمایه گذار به صورت تضمینی به منظور آبیاری فضای سبز خریداری خواهد کرد.

وی با اشاره به استفاده از تصفیه خانه های محلی برای آبیاری فضای سبزگفت: با توجه به اینکه از نظر اقتصادی جابجایی فاضلاب‌های محلات برای تصفیه توجیه ندارد راه اندازی تصفیه‌خانه های محلی و استفاده از فاضلاب های سرویس‌های بهداشتی بوستان‌ها در دستور کار شهرداری مشهد قرار گرفته است.

کاظمی بیان داشت: در حال حاضر این تصفیه خانه‌ها به صورت پایلوت در سال گذشته و به دو روش مختلف در دو بوستان مشهد راه اندازی شده است.

تامین آب مشکل جدی آبیاری فضای سبز

کاظمی تصریح کرد: به منظور رفع مشکل آبیاری فضای سبز تاکنون شهرداری مشهد از روش های گوناگونی استفاده کرده است که یکی از این روش ها نیز خرید چاه آب است.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد بیان داشت: همچنین به دلیل پایین رفتن سطح آب های زیر زمینی کف شکنی چاه ها نیز دیگر روش رفع کمبود منابع آبی برای آبیاری فضای سبز است.

کاظمی با اشاره به استفاده از طرح آبخیزداری گفت: مدیریت و استفاده از آب داخل کانال ها و آب های روان نیز دیگر روش تامین منابع آبی است که با اولویت استفاده از آن به منظور آبیاری کمربند سبز جنوبی در سال آینده عملیاتی می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد در خصوص روش بی هوازی گفت: روش تصفیه فاضلاب به صورت بی هوازی و فیلترهای شنی در حال حاضر در بوستان ارم راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: همچنین تصفیه فاضلاب به روش هوازی نیز در پارک وکیل آباد امکان پذیر شده است.

کاظمی بیان داشت: در صورتی که یکی از این دو روش از منظر زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی توجیه مناسبی داشته باشد در پارک های بزرگ شهر اجرا خواهد شد.

وی گفت: ایجاد تصفیه خانه های لوکال نیز در برخی محلات مشهد توجیه دارد.

وی تصریح کرد: همچنین با یک برنامه ریزی های مناسب می توان با ارتقاء تصفیه خانه های پرکند آباد و اولنگ از پساب تصفیه شده آن برای آبیاری کمربند سبز استفاده کرد.

کاظمی ادامه داد: در حال حاضر استفاده از پساب تصفیه خانه‌های پرکند آباد و اولنگ توسط سازمان حفاظت محیط زیست تایید نشده است.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: از پساب این تصفیه خانه بعد از مخلوط آن با درصد زیادی آب صرفا به منظور آبیاری درختان استفاده خواهیم کرد اما باید فعلا منتظر تایید محیط زیست بود.

وی بیان داشت: در حال حاضر استفاده از تصفیه خانه‌های لوکال و محلی 100 درصد مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست است.

دشت مشهد با کم آبی روبرو است

در همین رابطه رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد گفت: با توجه به اینکه دشت مشهد با کم آبی روبرو است باید در مصرف آب صرفه جویی کرد.

فاطمه غیور تصریح کرد: در راستای استفاده بهینه از آب موجود می توان آبیاری فضای سبز را از آب شرب جدا کرد.

وی با بیان اینکه ایجاد تصفیه خانه های محلی یکی از راه های استفاده بهینه از آب است گفت: به منظور آبیاری فضای سبز شهر مشهد می توان از تصفیه فاضلاب استفاده کرد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: با توجه به اینکه شهر مشهد توسعه یافته است و جمعیت شهر نیز افزایش پیدا کرده است ایجاد تصفیه خانه ها می تواند به آبیاری فضای سبز در مشهد کمک کند.

استفاده از فاضلاب تصفیه شده نیازمند تایید آزمایشگاه

معاون محیط‌ انسانی اداره کل محیط ‏زیست خراسان رضوی در خصوص استفاده از پساب تصفیه خانه های پرکندآباد و اولنگ برای آبیاری فضای سبز کمربند سبز گفت: تا زمانی که پساب این تصفیه خانه‌ها برای فضای سبز مشکل آفرین نباشد و با استاندارد های لازم همخوانی داشته باشد می توان از آن برای آبیاری فضای سبز غیرپارکی استفاده کرد.

محمدحسین قادری اضافه کرد: در صورتی که پس آب فاضلاب بدون رعایت استاندارد به منظور آبیاری فضای سبز استفاده شود باعث انتقال تخم انگل به انسان و به تبع آن ایجاد بیماری خواهد شد.

وی گفت: باید نمونه های ورودی و خروجی این تصفیه خانه ها برای مطابق سازی با استاندارد و انجام آزمایشات مختلف به یک آزمایشگاه معتمد فرستانده شود تا بتوان در این خصوص تصمیم گیری کرد.

معاون محیط‌ انسانی اداره کل محیط‏زیست خراسان رضوی بیان داشت: با توجه به اینکه شهروندان از بوی بد تصفیه خانه پرکند آباد ناراضی هستند استفاده از پساب آن در صورت رعایت استاندارد می تواند در کاهش این مشکل و ورود آن به کشف رود جلوگیری کند.