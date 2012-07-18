دو رقم جدید برنج پرمحصول به کشاورزان مازندرانی معرفی شد

مسعود رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقم های برنج پویا و تابش ازسال 69 با همکاری سازمان انرژی اتمی و موسسه تحقیقات برنج کشور، پس از حدود 13 سال کار تحقیقاتی در سال 82 معرفی شد اما سطح زیرکشت آن در مازندران افزوده نشد.

وی افزود: از قابلیت های مشترک دو رقم معرفی شده، کود پذیری بالا به جهت کوتاه بودن ساقه ها، مقاوم بودن به ورس خوابیدگی، پایین بودن هزینه های تولید به جهت زودرسی آن و تحمل در برابر بیماری بلاست برنج است.

معاون بخش کشاورزی پژوهشکده تحقیقات کشاورزی پزشکی و صنعتی سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه رقم برنج پویا از زمان خزانه گیری تا برداشت حدود 120 روز و رقم تابش حدود 130روز زمان می برد، اضافه کرد: تولید هر هکتار رقم پویا، چهار تن شلتوک در هر هکتار و رقم تابش بیش از پنج تن در هرهکتار شلتوک تولید می کند.

رحیمی اضافه کرد: خوش عطر و دانه کشیده بودن و بازار پسندی این دو رقم به گونه ای است که می تواند به کشاورزان مازندرانی در سال زراعی آینده توصیه به کشت شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون فقط در سطح حدود دو هزار هکتار از شالیزارهای جنوب کشور از جمله خوزستان رقم های پویا و تابش کشت شده است، با توجه به زیرکشت رفتن سطح زیادی از شالیزارهای استانهای شمالی کشور به رقم های طارم محلی و ارقام رایج در این استانها، متاسفانه تاکنون استقبالی از سوی کشاورزان این استانها از رقم های جدید نشده است.

معاون بخش کشاورزی پژوهشکده تحقیقات کشاورزی پزشکی و صنعتی سازمان انرژی اتمی ایران، به برگزاری دوره آموزشی با حضور کشاورزان پیشرو ناظران و کارشناسان برنج مازندران در آمل اشاره کرد و گفت: در این دوره آموزشی کشاورزان و ناظران برنج مازندران با رقم کشت شده پویا و تابش که در سطح کمی به صورت آزمایشی بوده معرفی و فوائد آن به آنان اطلاع رسانی شد.

رحیمی ابرازامیدواری کرد: با برداشت امسال برنج رقم های جدید و توصیه کشاورزان پیشرو، سطح زیرکشت برنج پویا و تابش در مازندران افزایش یابد.

مازندران با سطح زیر کشت بیش از 230 هزار هکتار و تولید سالانه حدود یک میلیون و 400 هزار تن شلتوک، 44 درصد تولید برنج کشور را به خود اختصاص داده است.