اجرای طرح حریم مرزی در اولویت دولت/ لزوم افزایش نظارت بر بازار

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده شامگاه سه شنبه در کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان اظهار داشت: اجرای طرح حریم مرزی شهرستان بانه اقدامی مثبت در راستای ایجاد و حفظ امنیت پایدار منطقه است و اجرایی کردن این طرح مهم از ورود و خروج هر نوع کالای قاچاق در این شهرستان جلوگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به برکت استقرار انقلاب اسلامی و ایثارگری ماموران امنیتی و انتظامی، شهرستان مرزی بانه با وجود مرز مشترک زیاد با کشور عراق از امنیتی کاملا پایدار و مردمی برخوردار است، بیان کرد: زیرساخت های توسعه ای این شهرستان در سایه این امنیت روز به روز در حال افزایش است.

برای خلاء های مرزی باید چاره اندیشی شود

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان افزود: در حال حاضر استان کردستان دارای مرزهای مشترک زیادی با کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان است و در عین حال نیز بین شهرستان های بانه، مریوان و سقز از نظر امنیتی خلاء های مرزی وجود دارد که نیاز است با پاسگاه و نیروهای مرزی پر شود.

حسن زاده بیان کرد: انتظار می رود با احیا و پرکردن خلاء های موجود در آینده نزدیک شاهد امنیت بیشتر در مرز و کاهش قاچاق کالا و ارز در مرزهای همجوار و مشترک باشیم.

نظارت بر بازار باید افزایش یابد

وی در ادامه سخنان خود از عملکرد نظارتی دستگاه های متولی بر بازارهای داخلی انتقاد کرد و یادآور شد: در حال حاضر در مرز بانه دو نفر و در شهرستان سنندج 22 نفر به عنوان بازرس بر اوضاع بازار نظارت می کنند که این تعداد جوابگوی نظارت بر عرضه و تقاضا در استان نیست.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم تقویت نظارت ها بر بازار به ویژه توزیع مرغ با قیمت دولتی ادامه داد: در حال حاضر سهم استان در عرضه مرغ دولتی بسیار کم است و اصلی ترین مشکل بحث نظارت بر عرضه است.

حسن زاده با اشاره به اینکه نظام در حال مقابله با جنگ اقتصادی است، گفت: یکی از راهبردهای استکبار و دشمنان اسلام ایجاد دلسردی مردم نسبت به نظام در بحث مسائل اقتصادی است و باید مسئولان با تلاش و برنامه ریزی درست راه حل مناسبی را پیدا کنند.

وی افزود: 10 قلم کالای اساسی شامل زرت، گوشت، مرغ و ... نباید به خارج از استان یا کشور صادر شود و ماموران مرزی باید با جدیت تمام از صادرات این اقلام جلوگیری کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان بیان کرد: در سه ماهه اول سال جاری شاهد رشد 22 درصدی صادرات در مرزها بوده ایم که این میزان صادرات نسبت به استان های همجوار اصلا خوب نیست و باید با برنامه ریزی درست و پیگیری های مستمر چاره اندیشی شود.

حسن زاده با اشاره به اهمیت بحث صادرات و واردات در مرزها و تمهیدات صورت گرفته در استان کردستان، گفت: در آینده نزدیک شاهد تحولات مناسبی هستیم و انتظار می رود تمامی مسئولان و دستگاه های ذیربط با همکاری مناسب و تعامل بهتر در راستای تحقق این امر گام های موثری بردارند.