60 کیلومتر از راههای فرعی و بین مزارع کلاله تخریب شد

عبدالکریم رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سیل بامداد سه شنبه سبب شد تا 20 کیلومتر از راه روستایی و 40 کیلومتر از راههای بین مزارع این شهرستان دچار آسیب شود.

وی اظهار داشت: در داخل شهرستان کلاله، آبگرفتکی مشکلات زیادی برای اهالی منطقه ایجاد کرده است.

ضعف تجهیزات مدیریت بحران

وی عنوان کرد: مدیریت بحران در کلاله از نظر تجهیزات عقب ماندگی دارد و تجهیزات پایین دارد.

رجبی گفت: سالانه چند بار سیل در این مناطق بوقوع می پیوندد و لازم است تجهیزات مورد نیاز برای پیشگیری از حوادث تامین شود.

این نماینده مجلس گفت: حادثه سیل در شهرستان مینودشت نیز به اهالی حاشیه گلزار شهدای منطقه خسارت وارد کرد که لازم است مسئولان در این مورد اقدام عاجل داشته باشند.

وی با اشاره به خسارت و تلفات جانی حادثه سیل استان، این مصیبت را به بازماندگان قربانیان سیل تسلیت گفت.

نماینده مردم کلاله، مراوه تپه، مینودشت و گالیکش در مجلس یادآور شد: حادثه سیل اخیر به چند پل روستایی در مراوه تپه خسارت زد.