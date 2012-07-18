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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۲

نهاوندیان اعلام کرد:

مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان مازندران در آمل برگزار می شود

مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان مازندران در آمل برگزار می شود

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کشتی آمل از برگزاری مسابقات کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان مازندران، به میزبانی این شهرستان از روز پنجشنبه هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت کشتی آمل، قدرت نهاوندیان اظهار داشت: این مسابقات با حضور همه شهرستانهای مازندران، روز پنجشنبه 29 تیرماه در خانه کشتی جهان پهلوان قاسم رضایی آمل برگزار می شود.

وی افزود: وزن کشی کشتی گیران شامگاه چهارشنبه، در محل برگزاری مسابقات و با حداقل دو کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.
 
رئیس هیئت کشتی آمل اضافه کرد: برگزاری این مسابقات با موافقت هیئت کشتی مازندران به هیئت کشتی آمل واگذار شد.
 
نهاوندیان یادآورشد: مسابقات کشتی آزاد و فرنگی رده سنی نونهالان قهرمانی مازندران، روزهای 13تا  16 تیرماه در آمل برگزار شده بود.
 
وی ادامه داد: خوشبختانه در مدیریت جدید هیئت کشتی آمل توجه خاصی به برگزاری مسابقات و میزبانی رده های سنی مختلف کشتی استان در این شهرستان شده است.
 
رئیس هیئت کشتی آمل گفت: رایزنی های این هیئت به هیئت کشتی مازندران در خصوص برگزاری میزبان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگسالان مازندران همچنان ادامه دارد و این هیئت میدوار به برگزاری این مسابقات در آمل خواهد بود.
کد مطلب 1652875

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