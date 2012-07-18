مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان مازندران در آمل برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت کشتی آمل، قدرت نهاوندیان اظهار داشت: این مسابقات با حضور همه شهرستانهای مازندران، روز پنجشنبه 29 تیرماه در خانه کشتی جهان پهلوان قاسم رضایی آمل برگزار می شود.

وی افزود: وزن کشی کشتی گیران شامگاه چهارشنبه، در محل برگزاری مسابقات و با حداقل دو کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت کشتی آمل اضافه کرد: برگزاری این مسابقات با موافقت هیئت کشتی مازندران به هیئت کشتی آمل واگذار شد.

نهاوندیان یادآورشد: مسابقات کشتی آزاد و فرنگی رده سنی نونهالان قهرمانی مازندران، روزهای 13تا 16 تیرماه در آمل برگزار شده بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه در مدیریت جدید هیئت کشتی آمل توجه خاصی به برگزاری مسابقات و میزبانی رده های سنی مختلف کشتی استان در این شهرستان شده است.

رئیس هیئت کشتی آمل گفت: رایزنی های این هیئت به هیئت کشتی مازندران در خصوص برگزاری میزبان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگسالان مازندران همچنان ادامه دارد و این هیئت میدوار به برگزاری این مسابقات در آمل خواهد بود.