بازداشت وبلاگ نویس 25 ساله/گزارش دیدبان حقوق بشر درباره عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، مسئولان عربستان سعودی شب گذشته در راستای سیاست سرکوب در این کشور "رانف بدوی" وبلاگ نویس 25 ساله سعودی را بازداشت کردند.

وی به اتهام راه اندازی یک سایت اینترنتی و به موجب قانون مبارزه با جرایم رایانه ای بازداشت شده است. به گفته مقامات سعودی این سایت را انجمن لیبرال آزاد عربستان اداره می کند.

به موجب قانون مبارزه با جرایم رایانه ای که در سال 2007 در عربستان سعودی تصویب شد وبلاگ نویسان و اصحاب رسانه مسئول قانونی مطالبی هستند که در اینترنت منتشر می کنند.

وکیل رانف بدوی با اعلام این خبر افزود که مسئولان سعودی ادعا می کنند راه اندازی این سایت اخلال در امنیت عمومی کشور محسوب می شود.

وی در ادامه گفت که توهین به علمای وهابی سعودی و مفتی های این کشور از جمله اتهاماتی است که به رانف بدوی وارد شده است.

از سوی دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر شب گذشته در گزارشی اتهامات وارده به رانف بدوی را رد کرد و آزادی وی را خواستار شد.

در این گزارش آمده است: مقامات سعودی باید اتهامات رانف بدوی را لغو کنند چرا که بازداشت وی به معنای نقض آزادی بیان محسوب می شود.

در ادامه گزارش گفته شده است: در صورتی که اتهامات بدوی اثبات شود وی به 5 سال زندان محکوم و پرداخت 800 هزار دلار جریمه نقدی محکوم خواهد شد.