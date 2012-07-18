به گزارش خبرگزاری مهر، ناطق معین الدین سه شنبه شب در دوره آموزشی سیستم مالی تشکلهای تعاون روستایی (سیترا) که با حضور جمعی از حسابداران، حسابرسان و مسئولین واحدهای اعتباری تشکل های تعاون روستایی در محل این سازمان برگزار شد اظهارداشت: آموزش صحیح و کارا پایه و نیاز اساسی تعاونی هاست و برگزاری دوره های آموزشی مناسب می تواند تفکر تعاونی ها را به عنوان تفکر پویا در بخش کشاورزی رشد دهد و به توسعه آنان کمک کند.

وی یادآورشد: هدایت و بالا بردن سطح آگاهى ارکان و اعضاى تعاونی ها در پویایى و بالندگی آنها بسیارمهم است و می تواند اقتصاد تعاونی ها را ارتقا دهد.

معین الدین افزود: با توجه به اینکه تعاونی ها از بخشهای مهم اقتصادی در کشور محسوب می شوند انتخاب دوره های آموزشی صحیح و مورد نیاز شرکتهای تعاونی ها در تمام رده ها از جمله اعضا، ارکان و مسئولان نیاز به همت و تلاش مضاعف مدیران عامل تشکل ها دارد.

وی تصریح کرد: با آموزش های مفید در بخش کشاورزی، شرکتهای تعاونی تحت پوشش سازمان تعاون روستایی می توانند نقش اصلی خود را در ارتقای بهره وری و توسعه بخش کشاورزی ایفا کنند.

معین الدین با اشاره به اثرات آموزش در تعاونی ها بیان کرد: یکی از مهمترین اثرات آموزش شناخت نیازها است و تسریع در امر دستیابی به اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاونی ها را امکان پذیر می سازد.

وی عنوان کرد: دوره آموزشی تکمیلی برنامه سیترا به مدت دو روز با هدف ارتقاء سطح علمی حسابداران و دیگر فراگیران برای به روز کردن اطلاعات برنامه و اجرایی کردن سیستم یکپارچه مالی سازمان تعاون روستایی و رفع اشکال در محل مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد.

همچنین در تفاهم نامه منعقد شده با مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان قزوین به کلیه فراگیران شرکت کننده در دوره مدرک معتبر اعطا می شود.

نرم افزار سیترا مجهز به برنامه مالی، برنامه خرید و فروش محصولات، برنامه مالی واحد های اعتباری، حقوق و دستمزد است.