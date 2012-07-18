آلبوم "پری سان" به یاد حسن کسایی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم موسیقی"پری سان"در قالب 14 قطعه موسیقایی منتشر شده است. بر همین اساس تصنیف بیرجندی به عنوان نخستین قطعه از این آلبوم آغازگر است و با تصنیف بویر احمدی، پریسان، بختیاری، چهارمضراب راجه، فریاد نی، دی بلال ، چهار مضراب دشتی، آواز چهارگاه ، ضربی چهارگاه ، چهار مضراب ماهور از آثار استاد صبا، آواز ماهور و مرغ سحر ادامه پیدا می کند.

قطعه پایانی این آلبوم موسیقی رنگ ماهور از آثار درویش خان است که در مدت زمان سه دقیقه ساخته شده است.

کاوه سروریان آهنگساز این آلبوم موسیقی در توضیح کم و کیف ساخت موسیقی این مجموعه به خبرنگار مهر، توضیح داد و گفت: در این اثر از قابلیت های ناشناخته ساز نی در خلق اثری مدرن و در عین حال مردم پسند استفاده شده است. برای این منظور از ملودی های شناخته شده موسیقی سنمای و محلی ایران بهره گرفته ام.

وی در ادامه افزود: این مجموعه همنوازی چهار نی به همراه سازهای کوبه ای است و نوازندگی هه سازهای آن را کاوه سروریان انجام داده است. این آلبوم که حاصل سالها تحقیق و تلاش کاوه سروریان در آهنگسازی ایرانی و نوازندگی نی است با یاد استاد بزرگ موسیقی ایران زنده یاد حسن کسایی روانه بازار شده است.

این آهنگساز جوان به اشاره به توضیح بیشتر چگونکی نگرش به ساز نی در این آلبوم موسیقی گفت: آلبوم "پری سان" حاصل نگرش پولی فونیک و هارمونیک به موسیقی سنتی ایران و به ویژه ساز نی است . از دوران دانشجویی تجربیاتی در نوشتن هارمونی برای چند نی داشتم و به قابلیت ویژه صدا دهی آن واقف بودم. بسیاری از آهنگ های این مجموعه را نیز سالها پیش نوشته ام. اکنون پس از فراز و نشیب های فراوان سرانجام موفق به انتشار این مجموعه شده ام.

سروریان در ادامه با تاکید بر تولید موسیقی چندصدایی در این آلبوم موسیقی گفت: در این آلبوم اصول موسیقی چند صدایی با حالت های موسیقی سنتی و فولکلور در هم می آمیزد. برای این منظور از آواهای شناخته شده سنتی و محلی سازهای کوبه ای بهره بردم تا این موسیقی به لحاظ احساسی ارتباط بیشاری با مخاطب عام برقرار کند.

لازم به ذکر است کاوه سروریان متولد 1354 در تهران است موسیقی را از سال 1369 با ساز تنبک آغار کرده است سپس با ساز نی وارد دانشگاه هنر شد. علاقه او به آهنگسازی و موسیقی کلاسیک باعث روی آوردنش به مباحث علمی آهنگسازی و نوازندگی ساز فلوت گردید . او توانست جایزه نوازندگی در جشنواره های دانشجویی و جوان را کسب کند . همچنین در سال 1377 برای قطعه کوارتت دشتی برنده جایزه اول آهنگسازی در جشنواره موسیقی فجر شد.در سال 1379 با رتبه دو در مقطع کارشناسی ارشد آهنگسازی برگزیده شد و از آن پس به طور جدی آهنگسازی و نوازندگی فلوت را ادامه داد. رسیتال هایی در تهران برگزار کرد و چند سال با ارکستر موسیقی نو به رهبری علیرضا مشایخی به عنوان سولیست همکاری کرد.