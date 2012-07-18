14درصد کودکان مازندرانی زیرپوشش مهدکودک ها قرار دارند

روح الله ردایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود 127 مهد کودک در مازندران زیر پوشش بهزیستی شهرستانهای مازندران فعال بوده و مجوز تعدادی دیگر در حال بررسی و تکمیل پرونده است.

وی افزود: افزایش سطح ارائه برنامه های آموزشی و کیفیت ساختاری برنامه ها در مهدهای استان برای رسیدن به حد نصاب های لازم از برنامه های جدی بهزیستی مازندران است.

مدیرکل بهزیستی مازندران، به شناسایی بیش از 160 هزار معلول در این استان اشاره کرد و ادامه داد: از این تعداد حدود 47 هزار معلول زیر پوشش خدمات اداره بهزیستی شهرستانهای استان قرار دارند.

ردایی اضافه کرد: حدود هشت هزار و 500 توانخواه و توان بخش زیرپوشش این نهاد به عنوان مستمری بگیر هستند.

وی با اشاره به اینکه 47 مرکز نگهداری معلولان در مازندران بصورت شبانه روزی و تعدادی روزانه خدمات ارائه می کنند، ادامه داد: بهزیستی این مراکز را به عنوان بخش خصوصی به خدمت گرفت و به آنان یارانه پرداخت می کند و آنها موظف به نگهداری معلولان هستند.

مدیرکل بهزیستی مازندران، به واگذاری حدود هزار و20 واحد مسکونی به معلولان این استان در هفت سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: ساخت حدود چهار هزار واحد دیگر مسکن توانخواهان و مددجویان بهزیستی مازندران در حال اجرا بوده که تا پایان دولت دهم باید به آنان تحویل داده شود.

ردایی یادآور شد: در موضوع اشتغالزایی معلولان مازندرانی، از حدود 100هزار فرصت شغلی توسط سازمان بهزیستی کشور که سال گذشته انجام شد، سهم مازندران بیش دو هزار شغل بوده که حدود سه هزار و500 شغل عملی شد.

وی در مورد اقدامات پیشگیرانه برای بهبود معتادان مازندران اشاره کرد و یادآورشد: در سه بخش پیشگیری اولیه، در حدود 900 جلسه آموزش مهارت زندگی در محلات شهری، روستایی، دانشگاه و مدارس برگزار و 25 خانه بهبودی در کوتاه مدت به عنوان کمپ و دو مرکز درمان بستری 10 روزه برای معتادان کراک، شیشه و مواد توهم زا و 36 مرکز متادون تراپی که پزشک و روان پزشک اداره می کنند و در بخش پیشگیری ایجاد و راه اندازی شد.