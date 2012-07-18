ایران مقابل ونزوئلا به پیروزی پرگل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص، تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران در اولین دیدار خود در مسابقات جهانی ترکیه موفق شد ونزوئلا را با نتیجه پر گل هشت بر صفر شکست دهد تا شروع خوبی در پیکارهای جهانی داشته باشد و گام اول را محکم بردارد.



ایران در گروه C این رقابت ها با تیم های اوکراین ، روسیه و ونزوئلا همگروه است. بازی بعدی ناشنوایان ایران روز پنجشنبه مقابل اوکراین خواهد بود.