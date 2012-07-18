به گزارش خبرنگار مهر، برداشت شبانه بانک مرکزی از حساب بانکها در آخرین ساعات سال 90 که به یکی از جنجالی ترین اقدامات بانک مرکزی و دولت در نحوه ارتباط ارزی با بانکها تبدیل شد، این روزها در انتظار تحقق قول محمود بهمنی برای بررسی آخرین وضعیت تسویه حساب ارزی بانکها و بانک مرکزی است.

تعیین تکلیف نحوه تخصص 42 میلیارد دلار ارز به شبکه بانکی کشور که با ارائه گزارشات ارزی بانکها به بانک مرکزی وارد فاز جدیدی شده است، با پایان یافتن تیرماه جاری نهایی خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی وعده داده است که بررسی های بانک مرکزی تا پایان تیرماه به اتمام برسد.

فرشاد حیدری مدیرعامل بانک ملی در گفتگو با مهر از ارائه گزارشات مربوط به فعالیت های ارزی این بانک به بانک مرکزی خبرداده و برای تسویه حساب ارزی بانک مرکزی با بانک ملی اظهارامیدواری کرده است.

وی که رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی نیز است، قول بهمنی برای اتمام بررسی گزارش مذکور تا پایان تیرماه و تسویه حساب ارزی بانک مرکزی با بانکها را یادآوری کرد.

بانک مرکزی حدود 530 میلیارد تومان از حساب بانک ملی، 210 میلیارد تومان از حساب بانک ملت، حدود180 میلیارد تومان از حساب بانک تجارت، حدود 30 میلیارد تومان از حساب بانک سینا، حدود 110 میلیارد تومان از حساب بانک پارسیان و حدود 120 میلیارد تومان از حساب بانک پاسارگاد برداشت کرده بود.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی درباره برداشت از حساب بانکها بابت "مابه التفاوت ارز دریافتی" گفته است: بر اساس مصوبه هیئت دولت، باید 86 هزار و 625 میلیارد ریال از حساب بانکها برداشت می شد اما بانک مرکزی یک سوم آن را معادل 3 هزار میلیارد تومان برداشت کرد.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشته است: اگر برداشت فعلی بانک مرکزی از حساب بانکها بیشتر از رقم نهایی باشد که به بانکها برمی گردد و اگر کمتر باشد، دوباره برداشت خواهد شد.

بهمنی مطرح کرده است: بانکها ارز دولتی دریافت کردند که ال سی باز کنند ولی برخی، ارز را به نرخ دولتی گرفتند و در مصارف معین شدن هزینه نکردند؛ بنابراین امروز ما مابه التفاوت را تا نرخ آزاد آن روز از بانک ها می گیریم.

در عین حال با توجه به اینکه بانک مرکزی به دنبال کنترل بازار از طریق تزریق ارز دولتی برای رفع نیازهای اقتصاد است، قصد دارد تا با بررسی ارزی که به صرافی ها داده شده و آنها استفاده نکردند و یا اینکه در برخی موارد به استفاده‌های خاصی رساندند، نتیجه کار مشخص شود.

بانک مرکزی در به نتیجه رساندن نتایج گزارش تا حدی مصر است که اعلام کرده است به دلیل انحرافات قابل توجه در مصارف ارزی بانکها در صورت نیاز نام بانک یا موسسات متخلف را اعلام خواهد کرد تا اجازه ندهیم ارزی که دولت برای واردات کالا و کنترل بازار در اختیار بانکها قرار داده است به مسیرهای انحرافی برود.

هم اکنون 80 بازرس مشغول رسیدگی به عملکرد بانکها در ارتباط با دریافت ارز دولتی و محاسبه مابه التفاوت آن هستند، این در حالی است که بانکهای مذکور گزارش تسویه حساب ارزی خود را به بانک مرکزی ارائه کرده اند و در انتظار اعلام نتایج هستند.