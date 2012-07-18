خودکفایی داخلی با ساخت سیستم مکانیکی کوره صد در صد ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خان وردی صبح چهارشنبه در مراسم راه اندازی سیستم مکانیکی کوره ای تصریح کرد: زمان استاندارد ساخت این بخش دو ماه است که این مهم در 26 روز به انجام رسید.

وی ادامه داد: در کارخانه سیمان خدابنده 200 نفر در ساخت سیستم مکانیکی کوره ای مشارکت داشتند وساخت این بخش برای نخستین بار در کشور رکوردی است که مهندسان این کارخانه به ثبت رساندند.

خان وردی افزود: باتوجه به اینکه 5 سال و نیم است کارخانه در حال فعالیت است و از ابتدای بهره برداری نیز مشکلات زیادی داشت و در صنعت سنگینی مثل سیمان، از نظر علمی عمرش تمام شده بود که طبق پیش بینی ها احتمال داشت مشکلی به وجود آید و ادامه فعالیت این کارخانه متوقف شود.

مدیرعامل شرکت سیمان زنجان ادامه داد: این مهم در عرض یک سال مورد بررسی اولیه قرار گرفت و طی مذاکره با آلمان و چین بر آن شدیم تا ساخت قطعات را در داخل انجام دهیم با توجه به اینکه وارد کردن این قطعات از خارج نیازمند هزینه های هنگفتی بود.

خان وردی یادآورشد: از 14 ماه قبل تیمی از مهندسان کارخانه در رابطه با ساخت سیستم مکانیکی کوره ای تشکیل و بررسی ها در خصوص این مهم انجام گرفت و این قطعات با هزینه کمتر از 50 درصد وارداتی سیستم و مشابه درجه یک و دو خارجی آن ساخته شد.

مدیرعامل شرکت سیمان زنجان با اشاره به اینکه تا 10 سال قبل میزان تولید سیمان 30 میلیون تن بود عنوان کرد: این میزان تولید در قالب 32 شرکت و کارخانه سیمان بود که با توجه به تصمیم بانک ها و صنعتگران همچنین توجه به رشد سیمان آینده کشور این مهم عملی شد چرا که رشد سیمان و فولاد بیانگر توسعه هر کشور است.

خان وردی تاکید کرد: هم اکنون طبق حمایت های انجام شده 67 کارخانه در کشور با 70 میلیون تن تولید در حال فعالیت است که 13 پروژه نیز با 15 تا 98 درصد پیشرفت در حال تکمیل و تبدیل شدن به خط تولید است.

وی افزود: در خاورمیانه رتبه اول تولید و در جهان نیز رتبه 5 از آن ایران است با توجه به اینکه سیمان از صنایع پیشرو در کشور است که توانسته است سند چشم انداز 20 ساله را محقق کند قبل از اینکه به پایان 20 سال برسیم.

مدیرعامل شرکت سیمان زنجان افزود: با ساخت و سیستم مکانیکی کوره ای و ساخت پروژهای عمرانی در کشور کارخانه هایی که بیش از 40 سال قطعات را از خارج وارد می کردند هم اکنون با ساخت این سیستم در داخل خودکفا شدند.

خان وردی متذکر شد: صادرات سیمان به کشور عراق است و روزانه 1600 تن سیمان در کارخانه سیمان خدابنده تولید می شود که به استان های همجوار نیز ارسال می شود.