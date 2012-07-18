  1. حوزه و دانشگاه
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۲

راه اندازی کانون دانش آموختگی دانشگاه تهران

راه اندازی کانون دانش آموختگی دانشگاه تهران

معاون فرهنگی دانشگاه تهران از راه اندازی کانون دانش آموختگی دانشگاه تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر دکتر عبدالرضا سیف در مراسم جشن دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه تهران افزود: یکی از اهداف راه اندازی کانون دانش آموختگی دانشگاه تهران مطلع شدن از وضعیت دانشمندان تهران و نحوه فعالیت علمی آنان در سراسر جهان است.

وی ادامه داد: همچنین با راه اندازی این کانون می توانیم برای تربیت نیروی انسانی در دانشگاه تهران از اعضای این کانون کمک گرفته و با کمک آنها برای ارتقاء دانشگاه تهران تلاش کنیم.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران به تقدیر از دانش آموختگان رتبه اولی سال تحصیلی 89-88 اشاره کرد و گفت: حدود 400 تماس تلفنی و سه مرحله پیامک ارسال شد تا ما توانستیم از 81 دانش آموخته برتر سال 89-88 فقط 72 نفر را جمع کرده و از آنان تقدیر کنیم.
کد مطلب 1652894

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