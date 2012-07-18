به گزارش خبرنگارمهر دکتر عبدالرضا سیف در مراسم جشن دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه تهران افزود: یکی از اهداف راه اندازی کانون دانش آموختگی دانشگاه تهران مطلع شدن از وضعیت دانشمندان تهران و نحوه فعالیت علمی آنان در سراسر جهان است.

وی ادامه داد: همچنین با راه اندازی این کانون می توانیم برای تربیت نیروی انسانی در دانشگاه تهران از اعضای این کانون کمک گرفته و با کمک آنها برای ارتقاء دانشگاه تهران تلاش کنیم.



معاون فرهنگی دانشگاه تهران به تقدیر از دانش آموختگان رتبه اولی سال تحصیلی 89-88 اشاره کرد و گفت: حدود 400 تماس تلفنی و سه مرحله پیامک ارسال شد تا ما توانستیم از 81 دانش آموخته برتر سال 89-88 فقط 72 نفر را جمع کرده و از آنان تقدیر کنیم.