"لاله"هفت میلیارد هزینه لازم دارد/پنج میلیارد رقم ناچیزی است!

شفیع آقامحمدیان مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ضمن بیان این مطلب در توضیح دلایل ساخت این پروژه سینمایی 5 میلیارد تومانی به خبرنگار مهر، گفت: پذیرش ساخت این فیلم در راستای تغییر سیاستهای اجرایی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بود.
وی افزود: معتقدم تولید فیلم سینمایی "لاله" تجربه جدیدی در عرصه سینمای ایران است و برای نزدیک شدن به سیاستهای جدید مرکز مبنیبر پررنگ کردن واژه "تجربی" شکل گرفتهاست. مطمئن هستم ساخته شدن این فیلم پاسخی به همه شائبههای پیش آمده در چند وقت اخیر خواهد بود.
آقامحمدیان در ادامه گفت: سینمای ایران برای اینکه به پیشرفت قابل توجهی دست یابد باید سراغ تجربههای جدید در عرصه فیلمسازی و رقابت با بازار جهانی برود. معتقدم تا زمانی که سینمای ایران به بازار جهانی ورود پیدا نکند پیشرفت قابل توجهی نمیکند. از همین رو فیلم لاله با حفظ و صیانت شرف و غیرت زن ایرانی، آغازی برای ورود و رقابت سینمای ایران با سینمای جهان در عرصههای مختلف بینالمللی است.
تسلط به زبان انگلیسی شرط حضور بازیگران ایرانی در "لاله" است
این مدیر سینمایی در ادامه با اشاره به روند پیشرفت این پروژه گفت: بازنویسی فیلمنامه "لاله" زیرنظر یک شورای تخصصی با نظارت جلیل عرفانمنش در حال اتمام است و بنا داریم پس از به پایان رسیدن این بازنویسی فیلمنامه ادامه روند پروژه را با جدیت بیشتری پیگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا با ارائه شرط و شروطهای بسیار با کمپانیهای خارجی هم در بازار کن و هم در کانادا وارد مذاکره شدهایم و این کمپانیها اعلام کردهاند در صورتی که فیلمنامه نهایی مورد موافقت قرار گیرد، مشارکت در تولید را آغاز میکنند. البته از کم و کیف فیلمنامه بازنویسی شده مطلع هستند اما در نهایت باید آنچه مورد تصویب مدیران پروژه در ایران است را بپذیرند.
آقامحمدیان در ادامه با اشاره به شروط تعیین شده از سوی تهیهکنندگان ایرانی گفت: یکی از شروط کمپانیهای خارجی برای تولید این فیلم حضور چند بازیگر خارجی است به خصوص اینکه پیشنهاد دادهاند بازیگر نقش لاله را از بازیگران هالیودی انتخاب کنیم که این نقطه نظر با مخالفت شدید مرکز مواجه شدهاست. از همین رو درنظر داریم از یک بازیگر غیرحرفهای که چهره و فیزیکش تا اندازهای شبیه به خانم لاله صدیق رالی باز ایرانی است استفاده کنیم چراکه بازیگران حرفهای از جهت چهره و یا فیزیک به این نقش نمیخورند.
وی همچنین تأکید کرد: قرار است این فیلم به زبان انگلیسی ضبط شود و از همین رو بازیگران ایرانی که برای حضور در این فیلم انتخاب میشوند باید تسلط کامل به زبان انگلیسی داشته باشند.
آلادپوش، اصلانی و زریندست گزینههای فیلمبرداری لاله
آقامحمدیان در پاسخ به این سئوال که آیا از عوامل ایرانی برای ساخت فیلم "لاله" استفاده میشود هم گفت: قطعا از عوامل ایرانی هنگام فیلمبرداری این پروژه استفاده خواهیم کرد و در این رابطه مذاکراتی با برخی از فیلمبرداران چون محمد آلادپوش، تورنج اصلانی، علیرضا زرین دست و برخی دیگر از طراحان صحنه و حتی برخی از بازیگران انجام شده است.
وی افزود: هیچ یک از عوامل تولید از خارج از کشور دعوت نشدهاند اما در خصوص کم و کیف حضور کمپانیهای خارجی در تولید این پروژه دونکته مهم را درنظر داریم به این معنا که پشتیبانیهای فنی چون صداگذاری، تدوین و کلیه مسائل پس از فیلمبرداری در خارج از کشور انجام میشود و دلیل این اقدام هم این است که کمپانیهای خارج از کشور میتوانند با توجه به هزینههای سنگین از جهت فنی پروژه را حمایت کنند و در ادامه روند این حمایت هم سرمایهگذاریهای وسیع در حوزه پخش جهانی انجام دهند.
مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به نکته دوم در میزان اهمیت مشارکت کمپانیهای خارجی در تولید این فیلم گفت: پخش این فیلم در دنیا و گستردگی تماشاگران از نکات مهم در مدیریت این پروژه است از همینرو از بازیگران نامدار خارجی چون بن کنگزلی و شون پن استفاده خواهیم کرد تا به پخش جهانی دست یابیم.
اطلاعات فارابی واقعیت ندارد
وی در پاسخ به این سئوال که فیلمنامه "لاله" چه مشکلی داشته که بنیاد سینمایی فارابی زیربار تولید آن نرفت هم گفت: این فیلم سینمایی یک کار تجربی است که به نوعی زیرمجموعه فعالیتهای مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تعریف میشود به عنوان مثال برخی از صحنههای این فیلم با هلی شات(تصویربرداری با هلیکوپتر) همراه است که این نوع تصویربرداری تجربه تازهای در سینمای ایران است.
آقامحمدیان تأکید کرد: از سوی دیگر وظیفه بنیاد سینمایی فارابی به گونه دیگری تعریف شدهاست به این معنا که این بنیاد وظیفه تولید آثار فاخر سینمایی را بهعهده دارد از همینرو مجموع اطلاعاتی که تاکنون درباره این پروژه سینمایی از سوی بنیاد فارابی منتشر شده کذب محض است و واقعیت ندارد.
این مدیر سینمایی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به این مطلب که ساخت فیلم سینمایی "لاله" از جهت آموزش نیز حائز اهمیت است گفت: تولید این فیلم از چند وجه اهمیت دارد که مهترین وجه آن جنبههای آموزشی است به این معنا که تولید این اثر سینمایی باعث میشود تکنیکهای جدید سینمایی وارد عرصه شود و تجربیات جدیدی را عرضه . از سوی دیگر نیم نگاهی هم به بازار فروش جهانی دارد. از همینرو در انتخاب افراد عواملی را در نظر گرفتهایم که با تکنیک روز دنیا در حوزههای مختلف فنی چون فیلمبرداری و یا صدابرداری آشنا باشند.
"لاله"هفت میلیارد هزینه لازم دارد نه پنج میلیارد!
شفیع آقامحمدیان در پاسخ به این سئوال که آیا درنظر گرفتن بودجه پنج میلیاردی برای تولید این فیلم از شاخصهای تعریف شده تولید در سینمای ایران خارج نیست گفت: هزینه پنج میلیاردی در مقیاس با استانداردهای تولید در سینمای جهان رقم ناچیزی است و اگر بخواهیم فیلمی با شاخصهای جهانی بسازیم این رقم هزینه ناچیزی است به این معنا که در حال حاضر ساخت یک فیلم ساده آپارتمانی در ایران در شرایط فعلی معادل یک میلیارد تومان هزینه برمیدارد و حال اینکه تولید این فیلم در مقیاس جهانی هزینه بالایی برمیدارد که پنج میلیارد در مقایسه با این تولیدات جهانی هزینهای نیست.
وی افزود: ضمن اینکه من پیشبینی میکنم هزینهای که تولید این فیلم برمیدارد بیش از رقم اعلام شده است و فکر میکنم چیزی حدود هفت میلیارد هزینه در بردارد.
آقامحمدیان در ادامه با تاکید بر این مطلب که قرار نیست همه این هزینه را طرف ایرانی پرداخت کند گفت: طبق قرارداد منعقد شده قرار نیست همه هزینههای تولید را طرف ایرانی بپردازد از همینرو مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تنها دو و نیم میلیارد آن را میپردازد و مابقی هزینهها را کمپانیهای خارجی به واسطه رابطههایی که اسدالله نیکنژاد دارد میپردازند.
مدیرمرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در پایان صحبتهای خود با اشاره چگونگی نگارش فیلمنامه اولیه این فیلم گفت: این فیلمنامه به واسطه اسدالله نیکنژاد وارد ایران شد به این ترتیب که سالها پیش خانم لاله صدیق بیوگرافی خود را برای یک نویسنده آمریکایی به طور کامل تعریف کرده بود و آن نویسنده هم فیلمنامه کاملی را نوشته بود و در اختیار نیکنژاد قرار داده بود و ما با شرط بازنویسی آن را تحویل گرفتیم. اعتقاد راسخ دارم این فیلم یک پروژه ملی است که از عزت، شرف و فرهنگ ایرانی به شکل درست صیانت میکند.
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