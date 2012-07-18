200 هزار لیتر سوخت قاچاق در مریوان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رشیدی پور شامگاه سه شنبه در کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر سهم شهرستان 80 هزار لیتر است و این سهمیه با وجود تعداد خودروها ومیزان مسافرانی که به این شهرستان مسافرت می کنند کافی نیست و به نظر می رسد سوخت مورد نیاز به صورت قاچاق از دیگر شهرستان ها وارد می شود.

وی افزود: مرز رسمی باشماق یکی از مهمترین شاخص های سرمایه گذاری و تجارت در استان است که در توسعه پایدار اقتصادی درمنطقه می تواند نقش موثری را ایفا کند.

فرماندار مریوان ادامه داد: صادرات و فضای موجود مرز باشماق در شان نظام جمهوری اسلامی نیست و باید زیر ساخت ها و طرح های عمرانی با سرعت بیشتری انجام داده شود.

رشیدی پور بیان کرد: در حال حاضر روزانه 900 دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین از مرز باشماق تردد دارند که با وجود شرکت های حمل و نقل موجود در بازارچه می توان گفت کنترل بسیار سخت است و باید از شیوه های بهتری برای کنترل استفاده کرد.

وی در ادامه سخنان خود گفت: شهرستان مریوان آمادگی تولید 52 تن مرغ را دارد و در صورت نیاز می تواند آن را به شهرستان های دیگر ارسال کند.

فرماندار مریوان خواستار جلوگیری از صادرات مرغ به خارج از کشور و استان های دیگر شد و اظهار داشت: انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد کاهش قیمت مرغ در استان کردستان باشیم.

رشیدی پور افزود: با تقویت زیر ساخت های موجود و کنترل و نظارت مناسب بر واردات و صادرات می توان گفت مرزهای رسمی استان کردستان در آینده نزدیک می تواند به یک قطب اقتصادی تبدیل شود.