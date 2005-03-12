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۲۲ اسفند ۱۳۸۳، ۱۸:۱۷

با حضور رييس سازمان تربيت بدني

چندين طرح ورزشي در استان مركزي به بهره‌برداري رسيد

با حضور مهندس مهرعليزاده معاون رييس جمهورو رييس سازمان تربيت بدني، هشت طرح ورزشي در شهرهاي اراك، آشتيان، محلات، فراهان و دليجان به بهره‌برداري رسيد.

به گزارش خبرنگار"مهر"  در اين مراسم استخر سرپوشيده‌ آشتيان با مساحت 1800 متر مربع و اعتبار 4250 ميليون ريال، استخر سرپوشيده‌ محلات با زيربناي 1800 متر مربع و اعتبار 4500 ميليون ريال، استخر سرپوشيده جانبازان با مساحت 1600 متر مربع و اعتبار 2300 ميليون ريال و زمين چمن فراهان با مساحت 5هكتار و اعتبار 200 ميليون ريال به بهره ‌برداري رسيد. هم‌چنين مهندس مهرعليزاده از ورزشگاه پانزده هزار نفري شهر اراك و سالن ورزشي روستاي رباط‌ مراد شهرخمين و پروژه‌ زمين فوتبال روستايي بازديد و كلنگ احداث پيست دوچرخه‌سواري خمين و سالن ورزشي بانوان دليجان را به زمين زد.

کد مطلب 165290

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