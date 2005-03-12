به گزارش خبرنگار"مهر" در اين مراسم استخر سرپوشيده‌ آشتيان با مساحت 1800 متر مربع و اعتبار 4250 ميليون ريال، استخر سرپوشيده‌ محلات با زيربناي 1800 متر مربع و اعتبار 4500 ميليون ريال، استخر سرپوشيده جانبازان با مساحت 1600 متر مربع و اعتبار 2300 ميليون ريال و زمين چمن فراهان با مساحت 5هكتار و اعتبار 200 ميليون ريال به بهره ‌برداري رسيد. هم‌چنين مهندس مهرعليزاده از ورزشگاه پانزده هزار نفري شهر اراك و سالن ورزشي روستاي رباط‌ مراد شهرخمين و پروژه‌ زمين فوتبال روستايي بازديد و كلنگ احداث پيست دوچرخه‌سواري خمين و سالن ورزشي بانوان دليجان را به زمين زد.