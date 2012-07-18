خادمان ایام نیمه شعبان در قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که شامگاه سه شنبه در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر حضرت معصومه(ع) برگزار شد ،حجت الاسلام و المسلمین سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس فاطمه معصومه(س) ، محمد دلبری شهردار قم، عبدالسعید حقیقی مقدم فرماندار قم، احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر و همچنین تعدادی از پرسنل شهرداری قم حضور داشتند.



شورای اسلامی شهرو شهرداری قم از آستان مقدس فاطمه معصومه(س) به جهت همکاری مناسب با شهرداری قم تجلیل کرد.

در این مراسم شورای اسلامی شهر و همچنین ستاد مردمی دهه مهدویت از تلاش ها و خدمات محمد دلبری شهردار قم در ایام نیمه شعبان با اهداء لوح سپاسی تقدیر کرد.



در ادامه نیز از آقایان ابوالفضل چابکی معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری قم، جهانبخش نجف زاده معاون خدمات شهری، عباس بختیاری به عنوان نفر برگزیده در آزمون شیوه نامه نظام پیشنهادات شهرداری قم، سید رضا حسینی شهردار قنوات، فاضل بهنیا شهردار کهک، سعید پیکانی شهردار جعفریه، سید اکبر موسوی شهردار دستجرد، مهدی اصفهانیان‌ شهردار منطقه هفت قم، سعید رمضانی مشاور هنری شهرداری قم، سعید امراللهی مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم، امیر حسین رئیسیان معاونت خدمات شهری منطقه 5، سید یعقوب حسینی به عنوان پارک بان نمونه، عباس ذاکریان عضو شورای اسلامی شهر قم، علی جعفری مسئول ناحیه یک از منطقه 4، شمس‌الدین حجازی رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، قاسم باقری مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان قم، علیرضا ارجمندی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری قم، عبدالله جلالی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم، سید مرتضی نبوی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان قم، محمدرضا زهروند مدیر عامل شرکت مخابرات استان قم، خلیل الله سائلی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم، سردار کاظم مجتبایی فرمانده انتظامی استان قم و سردار مهدی مهدوی نژاد فرمانده سپاه علی بن ابی طالب استان قم با اهدا لوح سپاس و هدایایی تقدیر شد.