20 مسیر ورودی کالاهای قاچاق و مشروبات الکلی در مرز عراق شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی احمدی تبار شامگاه سه شنبه در کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان اظهار داشت: در سال جاری 13 سرشاخه باندهای قاچاق کالا و مشروبات الکلی در شهرستان بانه و 26 سرشاخه در شهرستان مریوان شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: همچنین در این راستا 28 معبر ورودی در بانه و 14 معبر در مریوان شناسایی شده است که انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد کاهش قاچاق در مرزهای استان باشیم و زمینه برای ریشه کن کردن ورود قاچاق به استان کردستان نیز فراهم شود.

رئیس پلیس آگاهی کردستان در خصوص معابر و اماکن روستایی که دپو کالاهای قاچاق در آنها انجام می شود، گفت: متاسفانه در حال حاضر 15 روستای مرزی وجود دارد که دپو انجام می دهند و این خود عامل افزایش قاچاق در مرز است.

احمدی تبار بیان کرد: 80 طرح در راستای مبارزه با مشروبات الکلی در مرزها اجرا شده است که اجرایی کردن این طرح با جلب مشارکت و همراهی مردم منجر به کشفیات خوبی شده است و می توان گفت در این راستا نیروهای انتظامی عملکرد خوبی داشته اند.

وی افزایش مبادلات مرزی در استان کردستان را در سایه تامین امنیت پایدار دانست و ادامه داد: نیاز است با همکاری و برنامه ریزی مناسب در راستای امنیت مرزهای استان گام برداریم تا شاهد توسعه صادرات و واردات باشیم و زمینه برای کاهش قاچاق نیز فراهم شود.

در این جلسه که به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان برگزار شد در خصوص وضعیت قاچاق کالا و برخورد با آن مواردی مطرح و مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.