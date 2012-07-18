لحن کلینتون در باره ایران نرمتر شده بود/ ناامیدی در سرزمین های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، جروزالم پست می نویسد: تغییر در سیاست های جهانی در رابطه با برنامه هسته ای ایران به شیوه ای خیلی آهسته در حال صورت گرفتن است.

این روزنامه در مطلب خود آورده اسات: هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی عصر روز دوشنبه خود به ایران اشاره کرد و گفت: شاید باید به دنبال چیزهای بی ضرر باشیم و ما راه حل دیپلماتیک را برای حل موضوع هسته ای ایران ترجیح می دهیم اما در عین حال تمامی عناصر قدرت آمریکا برای ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای استفاده خواهیم کرد.

در ادامه این مطلب آمده است: شاید با عنایت به این موضوع که چنین اظهاراتی در سه سال گذشته از سوی مقام های دولت اوباما تکرار شده قابل اغماض باشد اما این اشتباه خواهد بود. این سخنان بخشی از یک بیانیه مکتوبی بود که کلینتون پیش از پاسخگویی به چند سؤال آن را خواند، این حرکت در راستای کاهش اظهارات خشن علیه ایران است.

این روزنامه می نویسد: یک عنصر از تاکتیک های واشنگتن و جامعه جهانی در رابطه با ایران که سبب خستگی اسرائیلی ها شده این بوده که تهران هرگز با یک ضرب الاجل واقعی درباره توقف برنامه هسته ای خود روبرو نبوده است. در عوض همه این جمله کلی را می شنوند که "تمامی گزینه ها بر روی میز قرار دارند." اما به نظر می رسد آمریکا این را پذیرفته که دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای به نفع این کشور نیست در حالیکه همه این اظهارات کلی در باره ایران برجسته می شوند اما هیچ کاری در این رابطه انجام نمی شود و تهران هنوز برنامه هسته ای خود را متوقف نکرده و مقام های بسیاری در اسرائیل وجود دارند که احساس می کنند دلیل این کار این است که ایرانی ها هنوز بطور واقعی در باره توقف برنامه ها تفهیم نشده اند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: تاکنون اوباما هرگز نگفته که وی حتی با فراخواندن نیروها از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای ممانعت بعمل خواهد آورد و نگفته که هدف او ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات خواهد بود. دلایل خوبی برای این کار وجود دارد زیرا که او نمی خواهد خود را با نگرانی در باره برنامه هسته ای ایران درگیر کند چرا که اینکار ممکن است پرستیژ آمریکا در خارج را به شدت به مخاطره بیاندازد. از نقطه نظر اسرائیلی ها اگر "چماق بزرگی" بالای سر ایران دیده نشود آنها تغییری در سیاست خود نخواهند داد و اگر آنها از یک حمله معتبر نظامی در هراس نباشند دلیلی برای انعطاف در مذاکرات ندارند. آنها تاکنون انعطافی از خود نشان نداده اند و سخنان کلینتون در کنفرانس خبری خود به اندازه کافی نشان داد که آنها امکان یک گزینه نظامی را در داخل مطرح نکرده اند و با این شرایط امکان موفقیت مذاکرات کمتر است.

در پایان این مطلب آمده است: شاید اظهارات کلینتون که گفت "آمریکا از تمامی عناصر خود برای مقابله با ایران استفاده خواهد کرد" خشن تر و کارا تر از جمله "تمامی گزینه ها بر روی میز قرار دارد" باشد.