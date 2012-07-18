برخورد اداره کل بازرسی استان البرز با فسادهای بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقان شامگاه سه شنبه در نشست با صنعتگران با موضوع بررسی مشکلات بانکی واحدهای تولیدی استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه سازمان بازرسی با فسادهای بانکی برخورد می کند، اظهار داشت: در استان البرز افرادی بودند با دادن رشوه وام های کلانی را دریافت کرده بودند.



وی با بیان اینکه اداره بازرسی استان نوپا است، اضافه کرد: یکی از برنامه های اصلی ما این بوده است که در کنار صنعتگران قرار بگیریم و بیشترین ارتباط ما تا کنون با صنعت بوده است.



مدیر کل بازرسی استان البرز ادامه داد: دلیل این امر این است که صنعت مورد توجه ما بوده است و ما هم به عنوان دستگاه نظارتی از این شعار امسال حمایت کنیم.



دهقان افزود: برای رفع مشکلات صنعتگران یک کمیته مشترک در استان البرز تشکیل می شود که این کمیته متشکل از اداره بازرسی، بانک ها و بخش خصوصی است که درصدد تحقق آن هستیم.



وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی کل کشور دنبال این است که از اهل فعالان اقتصادی حمایت جدی داشته باشد، اضافه کرد: برخی بانک ها به نام صنعت به افرادی که جزو این بخش نیستند وام های کلانی پرداخت می کنند بدون اینکه این افراد هیچ فعالیتی داشته باشد.



وی با بیان اینکه در اداره کل بازرسی بخشی به نام تحت حمایت از سرمایه گذاری و تولید داریم، اظهار داشت: در پرداخت تسیهلات قانون باید رعایت شود اگر مسیر درست طی شود می توانیم بخش صنعت و معدن را به آن اهداف خود برسانیم.



سازمان بازرسی عامل بازپرداخت بانک ها نیست



مدیر کل بازرسی استان البرز افزود: سازمان بازرسی را نباید به عنوان عامل بازپرداخت ها بشناسیم ما با فساد برخورد می کنیم ولی موافق و حامی واحدهای صنعتی واقعی هستیم.



وی با تاکید بر اینکه از بخش صنعت حمایت جدی داریم، اضافه کرد: نظارتمان بر کمیته اعتباری بانک ها است که اعتبارات در جهت خاص و تولید ارائه می شود، بحث فسادها و خلاف در این مسیر را جلوگیری کنیم.



دهقان تصریح کرد: مخالف پرداخت های جعلی و غیر واقعی هستیم و یک بانکی بود که شرکت مانند مپنا که واقعی است را تمام مواردش را چک کرده بود ولی به برخی از افراد بدون هیچ بازرسی و تحقیقی وام های کلان داده بود.



مدیر کل بازرسی استان البرز در پایان گفت: ملاک اصلی برای پرداخت باید قانون باشد و افرادی که سئوال و گزارشی داشته باشند می توانند به سازمان بازرسی واقع در بلوار مولانا یا با تلفن ثابت 34494067 تماس بگیرند.